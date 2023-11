Nach 6:2 in Garmisch: Black Hawks heiÃŸ aufs Donau Derby

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Freitagabend ihr Auswärtsspiel beim SC Riessersee mit 6:2 gewonnen. Den Habichten gelang...

Artikel anhören Artikel anhören

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Freitagabend ihr Auswärtsspiel beim SC Riessersee mit 6:2 gewonnen.

Den Habichten gelang damit der Befreiungsschlag. Bereits in den letzten Wochen hatten die Habichte tolle Leistungen abgeliefert, sich aber dafür nicht belohnt. In Garmisch haben sich die Habichte nun eindrucksvoll zurückgemeldet. Auch die beiden Neuzugänge Jakub Urbisch und Arturs Sevcenko konnten in ihrem ersten Spiel für die Black Hawks überzeugen. „Wir haben heute unser System etwas verändert. Haben hinten hart gespielt und gingen vorne früh in den Forecheck. Jakub hat uns im ersten Drittel im Spiel gehalten. Im zweiten und dritten Drittel haben wir wirklich eine hervorragende Leistung abgeliefert. Man hat schon unter der Woche gemerkt, dass durch die Mannschaft ein Ruck geht. Mit den zwei Neuverpflichtungen haben wir auch noch mal ein Zeichen gesetzt“. erzählt Trainer Thomas Vogl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Am Sonntag um 18:30 Uhr steht nun in der Eis-Arena das Derby gegen den Deggendorfer SC auf dem Spielplan. Klar sind die Gäste auf dem Papier die Favoriten. Doch Derbys haben einfach ihre eigenen Gesetze. Die Habichte konnten am Freitag in Garmisch kräftig Selbstvertrauen tanken und werden am Sonntag alles in die Waagschale werfen um den Fans in der eigenen Halle den Derbysieg zu schenken. Heiß auf das Match dürften auch die beiden Neuzugänge Jakub Urbisch und Arturs Sevcenko sein. Beide zeigten in Garmisch ihre Stärken. „Arturs ist mit Sicherheit noch nicht bei 100%. Vor dem Spiel am Freitag konnte Arturs nur ein Training mitmachen. Trotzdem freut es mich, dass Arturs ein Tor und eine Vorlage zum Sieg besteuern konnte“.

Es ist also angerichtet für ein spannendes Derby in der Eis-Arena in Passau.

Der Gäste Fanblock ist bereits komplett ausverkauft. Der Zutritt zum Gästefanblock ist ausschließlich mit demensprechenden „Gäste“ Tickets möglich. Es sind noch Resttickets für Fans der Passau Black Hawks auf ETIX.com verfügbar. Sollten bis Sonntag alle Tickets verkauft sein, wird es keine Abendkasse geben. Das Spiel wird außerdem live auf SpradeTV übertragen. – czo

6688 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten