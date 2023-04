Nach 46 Jahren und einem langen Kampf um den Erhalt wird die Eissporthalle in Unna abgerissen

Unna. (MK) An dieser „Baustelle“ hängen viele Emotionen: Während auch am Samstagmittag ein Bagger auf dem Gelände der Eissporthalle in Unna seine Arbeit unaufhörlich...

Unna. (MK) An dieser „Baustelle“ hängen viele Emotionen: Während auch am Samstagmittag ein Bagger auf dem Gelände der Eissporthalle in Unna seine Arbeit unaufhörlich verrichtet, stehen immer wieder Menschen am Bauzaun, um nochmal letzte Fotos der mittlerweile bis auf ihre Außenhülle entkernten Sportstätte zu schießen.

Das Eishallen-Sterben geht weiter in Deutschland. Die Eissporthalle in Unna ist seit Sommer 2018 außer Betrieb und wird seit Februar abgerissen.

Lange, sehr lange sogar, wurde um ihren Erhalt gekämpft. Ein erster Bürgerentscheid im Jahr 2019 sprach sich noch mehrheitlich für den Erhalt der sanierungsbedürftigen Sportstätte aus. Die Politik in der Kreisstadt Unna tat sich aber schwer mit der teuren Sanierung und spielte ganz offensichtlich auf Zeit. Nach einem weiteren Bürgerentscheid im Mai 2022, bei dem sich dann 60,7% gegen eine Sanierung aussprachen, wurde der Abriss der Spielstätte Fakt. Die Eissporthalle in Unna war über vier Jahrzehnte sportliche Heimat für Kinder und Jugendliche und auch der Eishockeysport hatte seinen festen Platz im einstigen Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Der Königsborner SV, der EHC Unna, der Königsborner EC, der ESC Unna 97 und zuletzt der Königsborner JEC hatten dort ihre sportliche Heimat. Eines der vielen sportlichen Highlights in der kultigen Spielstätte war sicherlich 1996 der Auftritt des damaligen NHL-Superstars Jaromir Jagr in der vollen Eissporthalle. 4500 Zuschauer, davon 2400 Sitzplätze, fanden in der Halle Platz.

Auch die Leserinnen und Leser von Eishockey Magazin.de erinnern sich gerne an die Spiele in der Eissporthalle am Ligustenweg, wie man den Kommentaren auf unserer Facebookseite entnehmen kann

Seit Februar 23 läuft der Rückbau der 46 Jahre alten Eissporthalle Unna.

Nach dem vollständigen Rückbau ist auf dem Grundstück zunächst eine Blühwiese vorgesehen. Die weitere Nutzung der Fläche ist dann eine politische Entscheidung.

Die vielen Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eishockeyspieler haben sich längst in die Nachbarstädte Iserlohn, Dortmund, Hamm, Bergkamen oder Soest zurückgezogen oder ganz mit dem Eissport aufgehört. In Unna waren sie schließlich nicht mehr gewollt.

Im Video: Das Eishallen-Sterben geht weiter in Deutschland: Eissporthalle in Unna wird abgerissen!