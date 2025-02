Nach 4:1 Heimerfolg gegen HÃ¶chstadt: Black Hawks weiter im Rennen um die Pre-Playoffs

Passau. (PM Black Hawks) In Passau lebt der Traum von den Pre-Playoffs nach dem 4:1 Heimsieg gegen den Höchstadter EC!

Die Habichte holten vor 704 Zuschauern verdiente drei Punkte und haben auf den Tabellenzehnten Peiting nur noch vier Punkte Rückstand. Dazu haben die Dreiflüsse Städter eine Partie weniger als die Oberbayern absolviert.

Nach einer Minute im ersten Drittel schoss Nicolas Sauer die Hausherren mit einem gewaltigen Schlagschuss in Führung. Im zweiten Drittel musste Tom Horschel für fünf Minuten, nach einem Beinstellen, auf der Strafbank Platz nehmen. Die Überzahlsituation nutzten die Gäste zum 1:1 Ausgleich. Noch im zweiten Drittel gelang Nico Joki der erneute Führungstreffer für die Habichte.

Mit einer Teamleistung stemmten sich die Black Hawks im dritten Drittel gegen die anlaufenden Höchstadter. Sascha Maul machte mit seinem Doppelpack ins verwaiste Alligators Tor zwei Minuten vor Ende den Heimsieg perfekt. „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir haben heute alles umgesetzt, so wie wir es vor dem Spiel besprochen hatten. Jetzt geht es für uns am Dienstag weiter mit dem wichtigen Spiel in Stuttgart“, so das Fazit von Black Hawks Coach Petr Bares.

Am Dienstag können die Passau Black Hawks dann den Rückstand auf die Pre- Playoffplätze weiter verkürzen. Die Habichte sind dann beim Stuttgarter EC gefordert. Die Rebels zeigten zuletzt eine starke Form und werden den Black Hawks alles abverlangen. Gute Erinnerungen haben die Passauer an das erste Aufeinandertreffen in der laufenden Spielzeit. Im Oktober gelang den Black Hawks ein überzeugender 2:6 Auswärtserfolg bei den Rebels. Gewarnt dürften die Habichte aber auch von den beiden Niederlagen in der Eis-Arena sein. Dort musste man sich Stuttgart einmal in der regulären Spielzeit und einmal nach Verlängerung geschlagen geben. Um den Druck auf den EC Peiting weiter hochzuhalten, müssen die Black Hawks das Spiel in Stuttgart unbedingt gewinnen. Mit einem Sieg gegen Stuttgart, kommt es dann am Freitag zum Fernduell um Platz 10. -czo

