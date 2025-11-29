Nach 4:0-FÃ¼hrung: Huskies sichern sich gegen Ravensburg den nÃ¤chsten Heimsieg

Kassel. (PM Huskies) Zum um eine Stunde vorgezogenen Freitagabendspiel waren die Ravensburg Towerstars zu Gast in der Probonio Arena.

Turgeon und Benson brachten die Huskies im Anfangsdrittel in Front, Bodnarchuk und Weidner in Ãœberzahl sorgten im zweiten Abschnitt gar fÃ¼r eine zwischenzeitliche 4:0-FÃ¼hrung. Die Towerstars verkÃ¼rzten noch im Mittelabschnitt auf 4:2, Garlent sorgte mit seinem Treffer zum 5:2 frÃ¼h im Schlussabschnitt aber fÃ¼r die Entscheidung.

Von Beginn an waren die Schlittenhunde die offensiv aktivere Mannschaft, mussten aber lange auf ihren ersten Treffer des Abends warten. Nachdem vor dem Powerbreak Weidner (6.) und Daugavins (7.) nicht treffen konnten, kam im Anschluss der Doppelschlag: In der 11. Minute brachte Detsch die Scheibe vors Tor, wo zunÃ¤chst Benson noch scheiterte, Turgeon aber schlieÃŸlich aus spitzem Winkel den Rebound verwerten konnte. Nur eine Minute spÃ¤ter war es dann Benson, der nach Vorarbeit von Detsch und Daugavins am linken Pfosten den Puck Ã¼ber die Linie drÃ¼cken konnte (12.). In den Schlussminuten lieÃŸen beide Teams jeweils Gelegenheiten in Ãœberzahl aus, wodurch es mit der verdienten 2:0-FÃ¼hrung in die Kabine ging.

Der Mittelabschnitt plÃ¤tscherte lange ohne nennenswerte Highlights vor sich hin. Das 3:0 hÃ¤tte dabei kaum passender zum bisherigen Spielverlauf des zweiten Drittels fallen konnte: Bodnarchuk zerbrach bei einem Schlagschuss der SchlÃ¤ger, der Puck rutschte so nur in Zeitlupe in Richtung Tor, aber kurioserweise tatsÃ¤chlich an Sharipov vorbei zum dritten Huskies-Treffer (30.). In Ãœberzahl legten die Nordhessen in der 34. Spielminute sogar noch einen weiteren Treffer nach. Nach einem Distanzschuss von Wilde konnte Weidner den Rebound zum 4:0 verwandeln. FrÃ¼he Vorentscheidung? Keineswegs! In unter einer Minute verkÃ¼rzten die Towerstars durch Tore von Voyer und Rassell (beide 36.) auf 2:4. Kurz vor Drittelende bekamen die Towerstars in Ãœberzahl gar noch die Chance auf den dritten Treffer, scheiterten aber an den Unterzahlformationen der Huskies.

Die Antwort auf die beiden Gegentreffer lieferten die Schlittenhunde gleich zu Beginn des Schlussabschnitts. Garlent zog von hinter der Grundlinie vor das Tor der GÃ¤ste und verwertete so seinen eigenen Rebound zum 5:2 (42.). Ein kurz darauffolgendes Huskies-Powerplay blieb ungenutzt und die Vorentscheidung damit zunÃ¤chst aus. In der 53. Minute schien das Spiel noch einmal spannend zu werden: Die GÃ¤ste arbeiteten die Scheibe ins Tor, die Schiedsrichter gaben den Treffer auch zunÃ¤chst, nahmen ihn aber nach ausfÃ¼hrlichem Videostudium wieder zurÃ¼ck. In der verbliebenen Spielzeit lieÃŸen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und sicherten sich so den nÃ¤chsten Sieg auf heimischem Eis.

Tore:

1:0 Turgeon (Benson, Detsch â€“ 11. Min.)

2:0 Benson (Daugavins, Detsch â€“ 12. Min.)

3:0 Bodnarchuk (Valenti, Weidner â€“ 30. Min.

4:0 Weidner (PP â€“ Wilde â€“ 34. Min.)

4:1 Voyer (Ketterer, Ahlroth â€“ 36. Min.)

4:2 Rassell (Karlsson, Czarnik â€“ 36. Min.)

5:2 Garlent (Keck â€“ 42. Min.)

