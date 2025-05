Nach 2:5-Niederlage gegen USA: Deutsche Auswahl fÃ¤hrt dennoch mit „sehr gutem GefÃ¼hl“ zur WM, immer noch Spekulationen um StÃ¼tzles Teilnahme

Bonn. (PM MagentaSport) Happige 2:5-Niederlage, aber die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will einige positive Erkenntnisse aus dem finalen Test gegen Gruppengegner USA zur WM nach Dänemark mitnehmen.

MagentaSport zeigt ab 09. Mai alle deutschen Spiele, ausgewählte Top-Partien, die k.o.-Phase sowie das Finale live von der WM 2025. Zum Auftakt spielt Deutschland am Samstag, 10. Mai, gegen Ungarn – live ab 15.30 Uhr.

Lob gab es von Bundestrainer Harold Kreis vor allem für das Angriffstrio Lukas Reichel, Wojciech Stachowiak und Doppelpacker Justin Schütz: „Was ihr Tempo und ihre Geschwindigkeit angeht, das haben sie gut eingesetzt. Sie haben die Scheibe laufen lassen und wenn es keinen Spielzug gab, ist die Scheibe tief gespielt worden.“ Kreis geht optimistisch ins Turnier: „Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl dahin, weil einfach die Einstellung stimmt, weil die Bereitschaft, hart zu arbeiten stimmt. Wir haben auch Spieler, die viel internationale Erfahrung haben und dieses Timing finden, diese kleinen Details richtig zu machen.“ Spekulationen gibt es noch um eine WM-teilnahme von Tim Stützle: „Wenn ich Tim die Hand geben und ihn Willkommen heißen kann, ist er erstmal da. Das wissen wir noch nicht. Dass er kommen will, das wissen wir“, sagt Bundestrainer Kreis.

Das Fazit von Dominik Kahun: „Es wichtig ist, vor der WM gegen solche Gegner zu spielen. Klar, das Ergebnis sieht nicht gut aus. Im 2. Drittel war es ein ziemliches Chaos, mit vielen Strafen. Da haben wir uns ein bisschen verloren. Aber im Großen und Ganzen war es ein sehr, sehr wichtiger Test, aus dem wir viel lernen können.“

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom U18-WM-Finale zwischen Kanada und Schweden sowie dem Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die USA.

Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Freitag ab 16.00 Uhr, mit dem Eröffnungsspiel der Eishockey-WM zwischen Weltmeister Tschechien und der Schweiz.

Letzter WM Test: Deutschland – USA 2:6

Gute Aufholjagd des DEB-Teams im finalen Test vor der WM in Dänemark und Schweden, aus einem 0:3 machte die Mannschaft von Harry Kreis dank eines Doppelpacks von Justin Schütz ein 2:3. In den Schlussminuten stellten die US-Amerikaner den alten Abstand jedoch wieder her und gewinnen im Anschluss auch die Overtime, eine Art Zugabe diesmal. Los geht es für das DEB-Team am Samstag ab 15.30 Uhr gegen Ungarn.

Harold Kreis, Bundestrainer: „Wir haben gut begonnen. Wir haben gesagt, wir wollen die Scheibe tief spielen. Wir wollen mit dem ersten Forechecker gleich Druck machen. Der zweite Mann muss schauen, dass er oberhalb seines Check ist. Der dritte Mann darf auf keinen Fall zu tief sein. Das haben wir in den ersten Wechseln gemacht. Aber dann haben die Amerikaner aufgrund der Tatsache, dass wir zu Dritt zu tief waren, mit den Überzahlangriffen begonnen. Da waren wir eher auf den Fersen als auf den Zehenspitzen und haben diese Balance zwischen Forecheck und nach hinten absichern verloren. Wir haben das Spiel in der eigenen Zone auch teilweise zu kompliziert gemacht, die Scheibe zurückgenommen, anstatt schnell vorwärts und über die Bande. Aber dafür sind die Spiele da, dass wir sowas sehen und auch für uns nutzen.“

…über die Offensivreihe Reichel/Stachowiak/Schütz: „Was ihr Tempo und ihre Geschwindigkeit angeht, das haben sie gut eingesetzt. Sie haben die Scheibe laufen lassen und wenn es keinen Spielzug gab, ist die Scheibe tief gespielt worden. Sie haben sich zuerst die Scheibe erkämpft und dann nochmal einen Pass gespielt. Es kann nicht immer Tape-to-Tape sein. Manchmal musst du hinter dem Verteidiger Druck machen, ihn zwingen, einen schlechten Pass zu spielen. Das haben die drei sehr gut umgesetzt.“

…zu Tim Stützle: „Wenn ich Tim die Hand geben und ihn Willkommen heißen kann, ist er erstmal da. Das wissen wir noch nicht. Dass er kommen will, das wissen wir. Wenn er kommen kann und sagt, dass er fit genug ist, ist das für uns ein Riesen-Zugewinn. Er ist ein Topspieler, nicht nur in seiner Mannschaft, sondern generell in der NHL. Wenn es klappen sollte, würde nicht nur ich mich freuen, sondern wir alle.“

…mit welchem Gefühl er nach Dänemark geht: „Ich habe die Mannschaft die Tage in Düsseldorf erlebt. Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl dahin, weil einfach die Einstellung stimmt, weil die Bereitschaft, hart zu arbeiten stimmt. Wir haben auch Spieler, die viel internationale Erfahrung haben und dieses Timing finden, diese kleinen Details richtig zu machen.“

Lukas Reichel, Spieler Deutschland: „Ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen, haben ein gutes Forechecking gemacht. Im 2. Drittel sieht man einfach die Qualität von denen. Im 3. Drittel kamen wir dann nochmal zurück. Dann haben sie direkt wieder ein Tor gemacht und unser Momentum kaputtgemacht. Es ist noch viel zu lernen. Aber ich denke, es war okay. Gegen so eine Mannschaft können wir zufrieden sein.“

Dominik Kahun, Spieler Deutschland: „Zuallererst war es ein wichtiges Spiel für uns heute. Ich habe gestern schon erwähnt, dass es wichtig ist, vor der WM gegen solche Gegner zu spielen. Klar, das Ergebnis sieht nicht gut aus. Vor allem im 1. Drittel haben wir ein ganz gutes Drittel gespielt, haben die Scheibe intensiv bekommen und konnten sie laufen lassen. Im 2. Drittel war es ein ziemliches Chaos, mit vielen Strafen. Da haben wir uns ein bisschen verloren. Aber im Großen und Ganzen war es ein sehr, sehr wichtiger Test aus dem wir viel lernen können.“

Patrick Ehelechner, MagentaSport-Experte, über die Bedeutung des Freundschaftsspiels: „Ich glaube, dass es wichtig ist, das letzte Drittel positiv zu Ende zu bringen und wenn es geht, es zu gewinnen, diesen positiven Spirit nach Dänemark mitzunehmen. Dennoch ist es ein Freundschaftsspiel. Mo Seider hat es gesagt: Es wird heute nicht alles perfekt laufen. Die Feinabstimmungen fehlen, aus den Trainingseinheiten mit dem Kern, der jetzt zusammen ist. Aber trotzdem heißt es, dieses Drittel zu gewinnen.“

…mit einem Ausblick auf das Spiel gegen Ungarn: „Wir sind gut vorbereitet. Wir sind da absolut der Favorit und müssen und werden dieses Spiel zum Auftakt gewinnen, um ins Rollen zu kommen. Diesmal ist das ein bisschen anders, weil wir nicht gegen die Topnationen starten, sondern erst mit den vermeintlich Kleineren. Aber wir gehen da als Favorit rein und brauchen den Sieg.“

