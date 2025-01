„Mutter aller Derbys“ gegen die Kölner Haie und Schools Day gegen Straubing! Düsseldorfer EG will kleine Serie fortsetzen

Düsseldorf. (PM DEG) Gestärkt von einer erfolgreichen Auswärtsreise geht es nun in ein Heimwochenende.

Die Düsseldorfer EG empfängt am Freitag (19:30 Uhr) die Kölner Haie zum legendären Rheinderby. Am Sonntag (14.00 Uhr) kommen erneut die Straubing Tigers zum Schools Day in den PSD BANK DOME. Gegen diese beiden Teams konnte die DEG erst einen Punkt aus fünf Spielen holen. Das soll sich ändern!

Der Rückblick: In der vergangenen Woche sammelte die DEG sechs Punkte aus drei Auswärtsspielen. Während man in Mannheim noch 0:6 verlor, erkämpften sich die Rot-Gelben anschließend einen überzeugenden 7:2-Sieg in Frankfurt. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Steven Reinprecht dann nach einer starken Leistung mit 4:1 in München. Es war das erste Sechs-Punkte-Wochenende der laufenden Saison. Damit haben die Rot-Gelbe den 14. Tabellenplatz vorerst verlassen.

Der Kader: Nicht dabei sind weiterhin Paul Postma (private Gründe), Lenny Boos (für Essen im Einsatz) sowie die Langzeitverletzten Oliver Mebus, Rick Schofield und Leon Hümer. Alle anderen Spieler des Kaders sind theoretisch einsatzbereit.

Die Gegner: Die Kölner Haie stehen derzeit auf Tabellenplatz sechs. Der KEC steckt derzeit in einer kleinen Negativserie. Von den vergangenen sechs Partien konnten die Domstädter nur zwei gewinnen. Dabei gab es auch die für die DEG bitteren Haie-Niederlagen gegen Augsburg und Iserlohn. Der KEC konnte die beiden bisherigen Rheinderbys gegen Düsseldorf für sich entscheiden – und das sogar hoch. Das Torverhältnis liegt bei 11:4 für die Kölner. Besonders treffsicher bei den Haien sind Alexandre Grenier (31 Punkte) und Louis-Marc Aubry (30 Punkte), doch in den vergangenen beiden Spielen schoss man kein einziges Tor. Im Gegensatz zur DEG, die am vergangenen Wochenende gleich elfmal traf – allen voran war Tyler Gaudet mit sieben Punkten erfolgreich. Es ist übrigens das 245. Rheinische Derby der beiden Rivalen. Der PSD BANK DOME ist schon seit einiger Zeit ausverkauft. Hinweis: Am Freitag ist ab 18.00 Uhr Einlass in die Halle.

Die Straubing Tigers waren erst vor zwei Wochen zu Gast in Düsseldorf. Sie gewannen die Partie mit 4:3 nach Verlängerung. Damit konnte die DEG erst einen Punkt in der laufenden Saison gegen die Tigers holen. Doch es geht nicht nur uns so: Die Mannschaft aus dem Süden gewannen sieben ihrer letzten zehn Ligaspiele. Einzig die Eisbären Berlin schafften es, hoch gegen Straubing zu siegen (6:2). Zuletzt erkämpfte man sich zwei Punkte in der Overtime gegen die Löwen Frankfurt. Auffällig ist außerdem, dass alle Siege im Jahr 2025 mit einem Tor Unterschied gewonnen wurden – davon nur zwei innerhalb der regulären Spielzeit. Die Top-Scorer in Straubing sind Taylor Leier (30 Punkte) und Joshua Samanski (28 Punkte).

Der Ausblick: In der kommenden Woche spielen wir Mittwoch (19:30 Uhr) erneut zuhause im PSD BANK DOME gegen die Schwenninger Wild Wings. Am Freitag (19:30 Uhr) sind wir zu Gast bei den Eisbären Berlin. Am 2. Februar empfangen die Rot-Gelben den EHC Red Bull München. Aufgepasst: Das ist außerdem der große Tierschutz-Tag, vergesst nicht Spenden für die Düsseldorfer Tiertafel mitzubringen!

