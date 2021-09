Mutter aller Derbys: Black Hawks empfangen den Deggendorfer SC

Passau. (PM EHF) Das Spiel am Freitagabend um 20 Uhr gegen den Deggendorfer SC ist mit Sicherheit das Highlight der diesjährigen Saisonvorbereitung. „Wir sehen...

„Wir sehen schon an den Ticketverkäufen, dass die Zuschauer nach eineinhalb Jahren richtig heiß auf das Derby gegen Deggendorf sind“. verrät Black Hawks Vorstand Christian Eder. Mit dem Deggendorfer SC treffen die Passau Black Hawks auf das nächste Schwergewicht in der Vorbereitung. Der Kader des DSC ist mit Stars gespickt und gehört zu den absoluten Favoriten auf den Aufstieg in die DEL2. Schaut man sich den Kader der Deggendorfer genauer an, hat man nicht den Eindruck, dass es sich hier um einen Oberliga Kader handelt. Spieler wie Timo Pielmeier (Tor), Joachim Ramoser, Thomas Pielmeier, Mark Heatley, Liam Blackburn, Thomas Greilinger und Rene Röthke zeigen deutlich die Ambitionen des DSC auf. Am Ende wird für den Nachbarn aus Deggendorf entscheidend sein, wie es Trainer Chris Heid gelingt aus diesen Ausnahmespielern eine Einheit zu formen.

Die Black Hawks stehen vor ihrer zweiten Oberliga Saison nach Aufstieg im letzten Jahr. „Unser Ziel ist es jedes Jahr einen Schritt nach vorne zu machen“. so Christian Zessack, sportlicher Leiter. In den ersten beiden Testspielen gegen Erding und Regensburg präsentierten sich die Black Hawks als starke Einheit auf dem Eis. Und nicht auf, sondern auch neben der Eisfläche stimmt es im Team der Passau Black Hawks. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und die Jungs haben sich nach kurzer Zeit bereits gefunden“. freut sich Trainer Ales Kreuzer über den Teamgeist innerhalb der Mannschaft. Eine emotionale Partie wird das Spiel mit Sicherheit für Black Hawks Verteidiger Marcel Pfänder. Der Führungsspieler war die letzten beiden Spielzeiten für den DSC aktiv und trifft nun zum ersten mal auf seinen ehemaligen Club. Umgekehrt treffen Liam Blackburn und Paul Pfenninger, nach ihren Wechsel von Passau nach Deggendorf, erstmalig auf die alten Teamkollegen. „Über die Favoritenrolle brauchen wir uns wohl nicht zu unterhalten. Ein Derby hat aber immer eigene Gesetze. Das ein paar Spieler den Verein gewechselt haben, sorgt für die extra Würze“. so die Einschätzung von Trainer Ales Kreuzer.

Es ist also angerichtet für die Derby Rückkehr der Zuschauer in die Passauer EisArena!

Damit Ihr Erlebnis in der Passauer EisArena so angenehm wie möglich wird, bitten wir alle Zuschauer folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

Für den Zutritt zur EisArena benötigen alle Personen einen Lichtbildausweis, einen digitalen oder analogen 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder negativ getestet). Ein Antigen-Schnelltest muss tagesaktuell sein, Selbsttests werden nicht anerkannt! Für Kinder unter 6 Jahren entfällt die Masken- & Testpflicht, Schüler ab 6 Jahre müssen neben dem Lichtbildausweis auch ihren Schülerausweis vorzeigen, damit entfällt auch für sie die Testpflicht.

In der gesamten EisArena gilt Maskenpflicht (medizinisch). Zum Essen und Trinken am Platz darf die Maske angemessen lang abgenommen werden.

Der Kioskbetrieb läuft wie gewohnt! Wir freuen uns Sie mit den Spezialitäten der Metzgerei Kroiss und der Löwenbrauerei Passau verwöhnen zu dürfen.

Im Umfeld der Eis-Arena gibt es bis 17:00 Uhr eine Testmöglichkeit im Terminal bei Eichberger-Reisen. (Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr; Mail: info@schnelltest-pa.de, Tel.: 0851/989000-166/167)

Tickets gibt es nur online unter https://www.etix.com, aktuelle Gutscheintickets können an der Abendkasse eingelöst werden.