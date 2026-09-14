Munterer Test mit Krimicharakter am Ende

Amberg. (PM ERSC) Es war zwar nur ein Testspiel, aber es herrschte Spannung bis zum Schluss wie in einem Ligamatch.

Der ERSC Amberg und die Dingolfinger Isar Rats sorgten am Sonntagabend vor knapp 300 Zuschauern für reichlich Abwechslung im Stadion am Schanzl, mit dem besseren Finale für die Gastgeber.

Am Ende gewannen die Wild Lions nach Verlängerung und Shootout mit 4:3, auch weil sie die besseren Penaltyschützen hatten. Während die Gäste aus Dingolfing nur einen Versuch verwandeln konnten, trafen beim ERSC mit Jakub Bitomsky, Cooper Fensterstock und Brendan Walkom alle drei Schützen, den entscheidenden durch Fensterstock.

Dingolfing hatte am Freitag mit 5:2 in Klostersee gewonnen und ging auch in Amberg früh durch einen abgefälschten Schuss von Arian Maus in Führung. Die Gastgeber steckten den Rückstand schnell weg und glichen bald durch Bitomsky im Powerplay aus. In der Folge hatte Amberg mehr vom Spiel und sorgte kurz vor Drittelende durch einen verwandelten Penalty von Fensterstock für das 2:1. Den Chancen nach eigentlich zu knapp zu diesem Zeitpunkt.

Im Mittelabschnitt kam Dingolfing besser ins Spiel, auch wenn Amberg zunächst weiter die klareren Möglichkeiten hatte. Die Gäste glichen bei einer Überzahlsituation durch Simon Bambula zum 2:2 aus und hatten danach auch optische Vorteile. Das setzte sich im Schlussdrittel fort, wo Dingolfing laufstärker und spritziger wirkte. Gästetorjäger Mitch Walinski gelang bald die Führung zum 2:3, was dem Spiel der Isar Rats noch mehr Sicherheit verlieh. Die Wild Lions hatten bange Situationen zu überstehen, kämpften sich im Verlauf aber wieder zurück in die Partie und nur ihrem überragenden Goalie Christoph Schedlbauer hatten es die Gäste zu verdanken, dass es zunächst bei der knappen Führung blieb. Diese hielt letztlich nur bis eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit, da war es erneut Bitomsky, dem in Unterzahl nach Vorarbeit von Tomas Schmidt der 3:3-Ausgleich gelang. Die Overtime blieb torlos, wobei Walkom Sekunden vor dem Ende noch das Torgestänge traf. Der Shootout war dann eine klare Angelegenheit für die Gastgeber.

ERSC Amberg – EV Dingolfing 4:3 n.SO. (2:1,0:1,1:1,0:0)

Tore: 0:1 (3.) A.Maus (Sahli, Braun), 1:1 (7.) Bitomsky (Baranovskis/5-4), 2:1 (19.) Fensterstock (PENALTY), 2:2 (28.) Bambula (Zeilbeck, Teubner/5-4), 2:3 (46.) Walinski (A.Maus), 3:3 (59.) Bitomsky (Schmidt/4-5), 4:3 (65.) Fensterstock (SO).

Strafen: Amberg 10, Dingolfing 14 Minuten. Zuschauer: 281.

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