Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga ERSC Amberg Munterer Test mit Krimicharakter am Ende
ERSC Amberg

Munterer Test mit Krimicharakter am Ende

14. September 20262 Mins read14
Share
Share

Amberg. (PM ERSC) Es war zwar nur ein Testspiel, aber es herrschte Spannung bis zum Schluss wie in einem Ligamatch.

Der ERSC Amberg und die Dingolfinger Isar Rats sorgten am Sonntagabend vor knapp 300 Zuschauern für reichlich Abwechslung im Stadion am Schanzl, mit dem besseren Finale für die Gastgeber.

Am Ende gewannen die Wild Lions nach Verlängerung und Shootout mit 4:3, auch weil sie die besseren Penaltyschützen hatten. Während die Gäste aus Dingolfing nur einen Versuch verwandeln konnten, trafen beim ERSC mit Jakub Bitomsky, Cooper Fensterstock und Brendan Walkom alle drei Schützen, den entscheidenden durch Fensterstock.

Dingolfing hatte am Freitag mit 5:2 in Klostersee gewonnen und ging auch in Amberg früh durch einen abgefälschten Schuss von Arian Maus in Führung. Die Gastgeber steckten den Rückstand schnell weg und glichen bald durch Bitomsky im Powerplay aus. In der Folge hatte Amberg mehr vom Spiel und sorgte kurz vor Drittelende durch einen verwandelten Penalty von Fensterstock für das 2:1. Den Chancen nach eigentlich zu knapp zu diesem Zeitpunkt.

Im Mittelabschnitt kam Dingolfing besser ins Spiel, auch wenn Amberg zunächst weiter die klareren Möglichkeiten hatte. Die Gäste glichen bei einer Überzahlsituation durch Simon Bambula zum 2:2 aus und hatten danach auch optische Vorteile. Das setzte sich im Schlussdrittel fort, wo Dingolfing laufstärker und spritziger wirkte. Gästetorjäger Mitch Walinski gelang bald die Führung zum 2:3, was dem Spiel der Isar Rats noch mehr Sicherheit verlieh. Die Wild Lions hatten bange Situationen zu überstehen, kämpften sich im Verlauf aber wieder zurück in die Partie und nur ihrem überragenden Goalie Christoph Schedlbauer hatten es die Gäste zu verdanken, dass es zunächst bei der knappen Führung blieb. Diese hielt letztlich nur bis eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit, da war es erneut Bitomsky, dem in Unterzahl nach Vorarbeit von Tomas Schmidt der 3:3-Ausgleich gelang. Die Overtime blieb torlos, wobei Walkom Sekunden vor dem Ende noch das Torgestänge traf. Der Shootout war dann eine klare Angelegenheit für die Gastgeber.

ERSC Amberg – EV Dingolfing 4:3 n.SO. (2:1,0:1,1:1,0:0)
Tore: 0:1 (3.) A.Maus (Sahli, Braun), 1:1 (7.) Bitomsky (Baranovskis/5-4), 2:1 (19.) Fensterstock (PENALTY), 2:2 (28.) Bambula (Zeilbeck, Teubner/5-4), 2:3 (46.) Walinski (A.Maus), 3:3 (59.) Bitomsky (Schmidt/4-5), 4:3 (65.) Fensterstock (SO).
Strafen: Amberg 10, Dingolfing 14 Minuten. Zuschauer: 281.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

595
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Löwen unterliegen im ersten Test bei den River Rats

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERSC AmbergTransfer-News

ERSC will drei Torhütertalente fördern

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg will für die dritte Torhüterposition im...

By23. August 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Sturmtalent kommt aus den USA zum ERSC zurück

Amberg. (PM ERSC) Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg erweitert seinen Kader mit einem Eigengewächs....

By10. August 2026
ERSC AmbergTransfer-News

ERSC mit vier Heimspielen in der Vorbereitung

Amberg. (PM ERSC) Den aktuell heißen Temperaturen zum Trotz, wirft die Saison...

By3. August 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Wild Lions verpflichten Denis Gulda

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann einen weiteren Neuzugang für den...

By2. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten