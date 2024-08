Muggli bleibt Dank Leihe der Washington Capitals beim EVZ, Kirsch in die USHL

Zug. (PM EVZ) Die Entscheidungen über die kurzfristige Zukunft der beiden EVZ NHL Draft-Picks 2024 sind gefallen: Während Christian Kirsch die Zuger in Richtung...

Zug. (PM EVZ) Die Entscheidungen über die kurzfristige Zukunft der beiden EVZ NHL Draft-Picks 2024 sind gefallen: Während Christian Kirsch die Zuger in Richtung Nordamerika verlässt, wird Leon Muggli mindestens eine weitere Saison für den EVZ spielen.

Im NHL Draft 2024 Ende Juni wurden zwei Zuger Junioren gezogen: Verteidiger Leon Muggli an 52. Stelle von den Washington Capitals und Goalie Christian Kirsch an 116. Stelle von den San Jose Sharks. Bereits anfangs 2023 verpflichtete sich Kirsch, ab der Saison 2025/26 an der University of Massachusetts zu studieren und in der NCAA zu spielen. Nun wagt der grossgewachsene Torhüter (193 cm, 87 kg) bereits diese Saison den Sprung nach Nordamerika und schliesst sich den Green Bay Gamblers (USHL) an.

Kirsch spielte seit 2020 im EVZ Nachwuchs und startete im Sommer 2021 das Ausbildungsprogramm The Hockey Academy (THA). In der abgelaufenen Saison hatte er massgeblichen Anteil am Schweizer Meistertitel der EVZ U20-Elit, 2023 holte er gemeinsam mit seinen Zuger Teamkollegen Leon Muggli, Robin Antenen, Mischa Geisser, Nils Wehrli und Loris Wey am European Youth Olympics Festival (EYOF) die Goldmedaille. «Christians Ziel war von Anfang an ein Studium in den USA», sagt THA-Leiter Roland Schmid. «Wir sind überzeugt, dass der Wechsel nach Übersee für seine weitere sportliche Entwicklung von Vorteil ist.»

Capitals leihen Muggli an EVZ aus

Dem EVZ erhalten bleibt hingegen Verteidigertalent Leon Muggli. Der 18-Jährige hatte Mitte Juli bei den Washington Capitals einen Entry-Level-Vertrag für die nächsten drei Jahre unterschrieben. Nun steht fest, dass die Franchise aus der US-Hauptstadt Muggli mindestens für die Saison 2024/25 an den EVZ ausleiht. «Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne alles und bin sehr glücklich, dass ich noch ein weiteres Jahr in Zug spielen kann», sagt Leon Muggli. «Es ist der ideale Ort, um mich weiterzuentwickeln und mich hoffentlich irgendwann für die NHL bereit zu machen.»

Muggli absolvierte anfangs Juli das Prospect Camp bei den Caps. Im September wird er für das Rookie Camp des Stanley Cup-Siegers von 2018 erneut nach Washington reisen.