„Müssen vertragliche Situation respektieren“ – Marcel Müller verlässt die Krefeld Pinguine

Krefeld. (PM Pinguine / EM) Die Krefeld Pinguine werden in der kommenden Saison auf die Dienste ihres letztjährigen Topscorers Marcel Müller verzichten müssen. Der...

Krefeld. (PM Pinguine / EM) Die Krefeld Pinguine werden in der kommenden Saison auf die Dienste ihres letztjährigen Topscorers Marcel Müller verzichten müssen.

Der 35-jährige Stürmer, der sich im letzten Jahr zum dritten Mal in seiner Karriere den Krefeld Pinguinen angeschlossen hatte, hat eine Klausel in seinem Vertrag geltend gemacht und hat beschlossen sich einem Verein in der DEL anschließen.

Krefeld Pinguine Geschäftsführer Peer Schopp: „Wir bedauern Marcel Müllers Entscheidung, müssen seine vertragliche Situation jedoch respektieren. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die private und sportliche Zukunft alles Gute. Wir danken Marcel für seinen Einsatz im Pinguine-Trikot. Die sportliche Leitung um Peter Draisaitl sondiert bereits den Markt, um einen adäquaten Ersatz auf der freigewordenen Position zu verpflichten.“

Seit einigen Tagen kursieren in den sozialen Medien Gerüchte über einen Wechsel zu den Straubing Tigers.

189 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten