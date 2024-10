„MÃ¼ssen die Dinge so schnell wie mÃ¶glich umkehren“ – Iserlohn Roosters starten wieder einmal in eine â€žWoche der Wahrheitâ€œ

Iserlohn. (MK) Die Bilanz nach den ersten sieben absolvierten Saisonspielen in der Penny DEL ist für die Iserlohn Roosters sehr ernüchternd. Ganze zwei Punkte...

Ganze zwei Punkte haben die Sauerländer bislang auf ihrer Habenseite. Lediglich am letzten Mittwoch gelang ein Sieg nach Penaltyschießen in Augsburg. Alle anderen Partien gingen verloren.

Am zurückliegenden Wochenende kassierten die Roosters am Freitag mit dem 3:4 gegen Frankfurt bereits ihre vierte Heimniederlage im vierten Spiel vor eigenem Publikum. Natürlich waren die bisherigen Gegner am Seilersee mit München, Berlin und dem aktuellen Spitzenreiter Ingolstadt keine Laufkundschaft. Die Favoritenrolle war zumindest gegen diese drei Gegner klar vergeben. Gegen die Löwen brachte man sich durch Strafzeiten frühzeitig in arge Schwierigkeiten.

Am Sonntag ging die Reise für die blau-weißen in den Norden zu den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Beim Vizemeister der letzten Saison wurde den Schützlingen von Doug Shedden mit 5:0 deutlich die Grenze aufgezeigt. Nach dem ersten Drittel lagen die Iserlohner knapp mit 1:0 zurück, danach folgte im zweiten Drittel mit vier Gegentreffern der Einbruch. Im Schlussdrittel konnten die Sauerländer gegen die einen Gang zurückschaltenden Pinguins zumindest noch ein wenig Schadensbegrenzung betreiben.

Hubert Labrie, Kapitän der Iserlohn Roosters, erklärte kurz nach Spielende bei MagentaSport den Knackpunkt für das 0:5 in Bremerhaven: „Das 0:2 hat uns aus dem Konzept gebracht. Wir hatten eigentlich einen guten Start. Ich weiß nicht, was dem zweiten Gegentor passiert ist. Wir haben leider zu viele Fehler gemacht. Wir hatten ein paar Chancen und keine verwertet. Sie haben ihre Möglichkeiten genutzt. Das war der Unterschied.“

Mit bislang 30 Gegentreffern wird schnell klar, wo der Schuh drückt. Im Defensivverhalten unterlaufen den Schützlingen von Doug Shedden immer wieder individuelle Schnitzer, Abstimmungsprobleme und Unkonzentriertheiten, gepaart mit Undiszipliniertheiten. Defensivarbeit, das ist eine alte Binsenweisheit, beginnt allerdings bei den Stürmern, endet erst in letzter Konsequenz beim Torhüter und ist nicht die alleinige Aufgabe der Verteidiger. Apropos Torwart: In Bremerhaven kam Hendrik Hane erstmals zu einem DEL-Einsatz für die Roosters. Der Herausforderer von Stammkeeper Andreas Jenike sah schon beim ersten Gegentreffer aufgrund eines Abstimmungsproblems mit Colin Ugbekile unglücklich aus und konnte im weiteren Verlauf zumindest noch Schlimmeres mit verhindern. Allerdings konnte er sich bei der vielleicht auch etwas undankbaren Aufgabe beim Tabellenzweiten nicht sonderlich aufdrängen.

Cheftrainer Doug Shedden stellte auf der Pressekonferenz nach seiner Spielanalyse mit Blick auf die kommenden Aufgaben fest: „Für uns steht viel Arbeit an und wir müssen die Dinge so schnell wie möglich umkehren.“

Die kommende Trainingswoche ist relativ kurz, denn schon am Donnerstag steht das schwere Auswärtsspiel bei den sechs Punkte besser dastehenden Nürnberg Ice Tigers an. Zwei Tage später kommt es dann zum Kellerduell beim aktuell punktgleichen Schlusslicht in Düsseldorf. Sowohl die DEG wie auch die Roosters hinken (noch) deutlich hinter den eigenen Erwartungen hinterher. Es droht am Sonntag ein Duell um die „Rote Laterne“. Anders als die Roosters haben die Rheinländer in der letzten Woche in der Abwehr noch einmal nachverpflichtet. Der erfahrene 35- jährige Paul Postma dürfte am kommenden Wochenende wahrscheinlich zu seinem Debüt in Düsseldorf kommen.

Wirft man den Blick noch etwas weiter nach vorne, dann steht nach dem Gastspiel am Rhein ein weiteres Spiel in Schwenningen an und danach kommen die Kölner Haie zum Westderby an den Seilersee.

Die aktuelle Situation und auch die kommenden Spiele sprechen sicherlich nicht für die totale Wende der Roosters. Dennoch war man in vielen Spielen nicht besonders weit weg davon zu punkten. Es gilt nun vielleicht auch mal zu hinterfragen, inwieweit die bemerkenswerte Aufholjagd der letzten Saison noch unterschwellig in den Köpfen der Spieler ist, die daran maßgeblich beteiligt waren. Ist man sich aufgrund der letzten Saison eventuell unbewusst etwas zu sicher, dass man die Lage „schon irgendwie“ meistern wird?

Das Selbstbewusstsein der Iserlohner ist nach sechs Pleiten sicherlich etwas angeknackst. Man darf gespannt sein, ob das Trainerteam die Mannschaft wieder aufrichten kann und welche Maßnahmen möglicherweise ergriffen werden, um den einen oder anderen Impuls zu setzen. Am Wochenende dürfte Andreas Jenike nach der Verschnaufpause in Bremerhaven wieder ins Tor rücken. Es geht bereits jetzt darum den Anschluss an die Teams ab Platz zwölf (vorerst) nicht zu verlieren. Es ist mit den Spielen gegen die direkten Konkurrenten Nürnberg und Düsseldorf für die Roosters eine Woche der Wahrheit, die zeigen wird, was aktuell wirklich in diesem Team steckt.