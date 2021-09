MÃ¼nchens Yannic Seidenberg nach dem Auftaktsieg in Berlin: „Wir haben Spieler dazu bekommen, die einen Superspeed haben, die Jungen machen einen Superjobâ€œ

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten mit einer Niederlage in die neue PENNY DEL Saison 2021/22. Die Berliner unterlagen am Donnerstagabend dem EHC...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten mit einer Niederlage in die neue PENNY DEL Saison 2021/22.

Die Berliner unterlagen am Donnerstagabend dem EHC Red Bull München am ersten Spieltag in der Mercedes-Benz Arena mit 1:4.

Zach Boychuk erzielte in der 22. Spielminute den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Redmond (25.) und Seidenberg (37.) konnten München aber noch im mittleren Spielabschnitt mit 2:1 in Führung bringen. Ehliz (45./PP1) im Powerplay und Ortega (48.) erhöhten im Schlussdrittel auf 4:1 für die Gäste.

Am Sonntag, den 12. September gastieren die Berliner bei den Iserlohn Roosters. Beginn dieser Partie des zweiten Spieltags ist um 16:30 Uhr.

Serge Aubin: „Vom Ergebnis bin ich natürlich enttäuscht, aber nicht vom Einsatz meiner Mannschaft. Wir waren bereit und sind auch sehr gut aus der Kabine gekommen. Das Startdrittel war sehr eng und wir hatten hier durchaus unsere Möglichkeiten. Der Treffer zum 1:2 war glücklich, trotzdem war ich weiterhin zuversichtlich. München hat nach der Führung klug gespielt und das Tor zum 1:3 war dann entscheidend. Vor uns liegt noch eine lange Saison.“

Jonas Müller: „Im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel von uns, die Kleinigkeiten waren aber schlussendlich entscheidend. Wir sind gut ins Spiel gekommen, waren streckenweise besser als München und hatten auch unsere Chancen. Wir haben aber zweimal beim Bully nicht aufgepasst. München hat diese Fehler direkt ausgenutzt und zwei Treffer erzielt. Es hat riesigen Spaß gemacht, dass wieder Fans in der Arena dabei sein konnten.“

Münchens Yannic Seidenberg, Schütze zum 2:1 bei MagentaSport: „Das war ein guter Start in die Saison. Es war sicher nicht unser bestes Spiel. Wir haben viele Chancen abgegeben.“ Was hat ihm nicht gefallen hat: „Ja, wir haben viele Chancen in der neutralen Zone abgegeben, waren zu weit weg vom Gegner. Danny hat ein Superspiel hinten drin gemacht. Es freut mich, dass er so stark zurückkommt.“ Münchens Erfolgsrezept? „Wir ändern eigentlich nicht viel, wir spielen immer das Gleiche. Versuchen schnell den Puck nach vorne zu bringen, den Gegner unter Druck zu setzen. Wir haben Spieler dazu bekommen, die einen Superspeed haben, die Jungen machen einen Superjob.“

Zur Rückkehr der Fans: „Das ist toll, die Fans sind wieder zurück, auch die Kids. Deshalb spiele ich Hockey, weil ich das Lächeln von meinem Kind wieder sehen will.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ellis (A); Jensen, Wissmann (A); Hördler (C), Després; Mik – Noebels, Byron, Pföderl; White, Boychuk, Fiore; Tuomie, Zengerle, Clark; Roßmy, Streu, Wiederer – Trainer: Serge Aubin

EHC Red Bull München: Aus Den Birken (Fießinger) – Seidenberg (A), Boyle; Abeltshauser, Redmond; Daubner, Blum; Appendino – Tiffels, Street, Parkes (A); Gogulla, Hager (C), Ehliz; Varejcka, Kastner, Ortega; Eckl, Lindner, Cimmerman – Trainer: Don Jackson

Tore

1:0 – 20:56 – Boychuk (Fiore) – EQ

1:1 – 24:25 – Redmond (Parkes, Daubner) – EQ

1:2 – 36:51 – Seidenberg (Hager) – EQ

1:3 – 44:04 – Ehliz (Seidenberg, Ortega) – PP1

1:4 – 47:38 – Ortega (Kastner, Cimmermann) – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 10 (2, 4, 4) Minuten

EHC Red Bull München: 8 (4, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter

Aleksi Rantala, André Schrader (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer

6.450