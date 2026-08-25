Münchens Verletzungspech hält an: Jetzt fällt auch Philipp Krening für mehrere Monate aus

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den kommenden Wochen und Monaten auf mehrere Spieler verzichten.

Besonders lange wird Philipp Krening fehlen. Der 22-jährige Stürmer hat sich beim internationalen Einladungsturnier Red Bulls Salute am vergangenen Wochenende eine Unterkörperverletzung zugezogen und wird voraussichtlich mehrere Monate ausfallen. Damit verpasst Krening auch den Start der PENNY DEL-Saison 2026/27.

Neben Krening stehen den Red Bulls aktuell auch Kapitän Patrick Hager, Max Daubner, Chris DeSousa und Neuzugang Lukas Klok nicht zur Verfügung. Bei Hager gibt es nach seiner Oberkörperverletzung, die sich der 37-Jährige ebenfalls beim Red Bulls Salute zugezogen hat, Entwarnung. Hager wird wohl zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob er bereits bei den Vorbereitungsspielen im Rahmen des Südtirol Summer Classic am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen kann, ist noch offen.

Daubner, DeSousa und Klok werden voraussichtlich noch wenige Tage beziehungsweise Wochen fehlen. Verteidiger Max Daubner laboriert an einer Unterkörperverletzung, Stürmer Chris DeSousa und Verteidiger Lukas Klok an einer Oberkörperverletzung. Alle drei sollen im Laufe der Vorbereitung wieder zum Einsatz kommen und zum Start der neuen PENNY DEL-Saison am 18. September gegen die Adler Mannheim einsatzbereit sein.

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