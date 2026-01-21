Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Münchens Stürmer Adam Brooks fällt mehrere Wochen aus

21. Januar 2026
München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Adam Brooks verzichten.

Der Kanadier hat sich im Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers am vergangenen Sonntag (4:5), in dem er zwei Treffer erzielte, eine Unterkörperverletzung zugezogen. Er wird dem Team voraussichtlich rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.
Brooks gehört in der laufenden PENNY DEL-Saison zu den offensiven Leistungsträgern der Red Bulls. In bislang 33 Hauptrundenspielen erzielte der Stürmer 32 Scorerpunkte (11 Tore | 21 Assists) und ist damit zweitbester Scorer des Teams. Der 29-Jährige hatte sich erst Anfang Januar nach einer mehrwöchigen Verletzungspause erfolgreich zurückgemeldet.

In den vergangenen Spielen standen Trainer Oliver David auch die beiden Angreifer Chris DeSousa (Oberkörper) und Maximilian Kastner (Unterkörper) nicht zur Verfügung. Ob Stürmer Veit Oswald am kommenden Wochenende auflaufen kann, ist ebenfalls fraglich.

Adam Brooks steht seit der Saison 2024/25 beim EHC Red Bull München unter Vertrag. Bislang absolvierte er ausschließlich für die Red Bulls 66 Spiele (22 Tore | 32 Assists) in der höchsten deutschen Eishockeyliga

