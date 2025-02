MÃ¼nchens Serie reiÃŸt, aber Don Jackson wirdÂ´s schon richten: â€žDie Jungs sind sehr glÃ¼cklich, sollten sie auch sein“

Bonn. (PM MagentaSport) Doppelspieltag in der PENNY DEL, dicke Überraschungen und eine Serie reißt: München verliert nach 7 Partien unter Altmeister Don Jackson in Nürnberg nach einem fesselnden Spiel mit 1:2.

Jackson hatte vor der Partie recht nüchtern einen minimalen Einblick in seine erfolgreiche Arbeit gewährt: „Wir schauen uns alles an: Wir schauen uns Statistiken an, wir schauen uns Goaltending an. Wir schauen uns an, was unsere Defensivspieler machen, die ganzen 9 Yards. Wir arbeiten als Trainer zusammen. Die Jungs sind sehr glücklich, sollten sie auch sein.“ Es ist davon auszugehen, dass Jackson am Freitag gegen den Vorletzten Iserlohn (live ab 19 Uhr in der Konferenz) viele Fehler aus dem Nürnberg-Spiel aufgearbeitet hat.

Der ERC Ingolstadt baut die Tabellenführung am 46. Spieltags mit einem 3:2 beim Letzten Düsseldorf aus. Auch weil der Zweite Berlin in Frankfurt patzt: 1:5. Eisbär Kai Wissmann über ein Spiel, in dem nicht viel gelang: „Wir haben einfach nicht genug Zweikämpfe gewonnen, an den blauen Linien zu viele Pucks verloren. Unsere Chancen haben wir dann auch nicht nutzen können. Frankfurt hat sie ganz gut genutzt.“

Mannheim (3.) verliert gegen Wolfsburg und Bremerhaven sorgt mit dem 1:2 gegen Augsburg für die nächste Überraschung. „Ich weiß es auch nicht. Augsburg hat stark gespielt. Wir spielen im Moment gut, deshalb ist es schwierig zu erklären“, rätselte Ross Mauerman über die 8. Niederlage im 11. Spiel für den Vize-Meister.

Augsburg hat sich auf den drittletzten Platz verbessert, vor Iserlohn, das unter dem Trainer Franz David Fritzmeier mit dem 1:4 gegen Straubing 3 von 4 Spielen verlor. Gellende Pfiffe gab´s.

Ganz heißer Tanz: Um die 4 Plätze der 1. Playoff-Runde kämpfen Nürnberg (7.), Straubing (8.), Wolfsburg (9.) Schwenningen (10.) und Frankfurt (11.) mit nur 2 Punkten Abstand. Diese Klubs machen allen anderen richtig viel Druck.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der DEL vom Mittwochabend übersendet durch MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Freitag. Ab 19.00 Uhr unter anderem in der Konferenz: die Eisbären Berlin gegen Augsburg sowie Kölner Haie bei den bockstarken Nürnbergern.

Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 2:3

Die Defensive bleibt weiter die große Problemzone der DEG. Schon im 1. Drittel traf der Tabellenführer dreifach. Was folgte, war viel Charakter und eine Aufholjagd, die letztlich aber unbelohnt bleibt. Nach 26 (!) Gegentoren aus den letzten 5 Partien stehen beide Teams weiterhin an den gegenüberliegenden Enden der Tabelle: Ingolstadt ganz oben, die DEG ganz unten.

Leon Hüttl, Spieler Ingolstadt: „Im 1. Drittel haben wir richtig gut gespielt, da haben wir die Tore gemacht. Das 2. Drittel war nicht so, wie wir spielen wollten. Aber am Ende haben wir es über die 60 Minuten gebracht und noch gut gekämpft.“

…über die Aussichten auf die Tabellenführung: „Wir haben eine gute Ausgangsposition. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen jedes Spiel 60 Minuten gut spielen. Wir müssen einfach jedes Spiel einzeln sehen und gut spielen.“

Alexander Blank, Spieler Düsseldorf: „Wir stehen wieder mit leeren Händen da, weil ein Eishockeyspiel 60 Minuten dauert und nicht 40. Wenn du im 1. Drittel 3:0 gegen den Tabellenersten zurückliegst, wird es schwer, das Spiel noch zu gewinnen. Wir haben Moral bewiesen, sind gut zurückgekommen. Aber am Ende fehlt die Zeit, um mehr Tore zu schießen. Du darfst das 1. Drittel nicht so verpennen.“

Stimmen zum Spiel









Fotostrecke zum Spiel

Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt (20.02.2025)

Löwen Frankfurt – Eisbären Berlin 5:1

Die Löwen holen den ersten Heimsieg gegen die Eisbären seit 5 Spielen – und das gleich krachend. Vor allem ein enorm starkes 2. Drittel, mit Treffern Julian Naprawnik, Chris Wilkie sowie Daniel Wirt machte den Unterschied. In den letzten 5 Minuten legten die Frankfurter doppelt nach und übernehmen Platz 11, punktgleich mit Schwenningen vor ihnen. Die Eisbären müssen auf Tabellenführer Ingolstadt abreißen lassen und stehen mit 8 Zählern Rückstand auf Rang 2.

Kai Wissmann, Kapitän Berlin: „Wir haben heute einfach nicht genug Zweikämpfe gewonnen, an den blauen Linien zu viele Pucks verloren. Unsere Chancen haben wir dann auch nicht nutzen können. Frankfurt hat sie ganz gut genutzt – und dann passiert es, dass es so steht.“

Cody Brenner, Spieler Frankfurt: „Ich denke, wir haben gut gespielt. Im 1. Drittel war alles offen. Wir wussten, Berlin ist eine Top-Mannschaft in der Liga. Wir haben gut dagegengehalten, die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und uns dafür belohnt.“

Pinguins Bremerhaven – Augsburger Panther 1:2

Im Kampf um ein mögliches Heimrecht in den Playoffs starten die Pinguins mit einem kuriosen Treffer in die Partie: In der 5. Minute pariert der Augsburger Torhüter Strauss Mann einen Schuss von Christian Weijse zunächst, schiebt den Puck dann aber doch auf den Millimeter genau ins eigene Tor. Die Panther laufen zum 28. Mal in dieser Saison einem 0:1-Rückstand hinterher. Die Entscheidung zugunsten der Augsburger fällt im letzten Drittel durch Florian Elias. Die Pinguins kassieren die 8. Niederlage im 11. Spiel und haben auf Platz 5 noch 9 Punkte Vorsprung auf die Nürnberg Ice Tigers, die Platz 7 belegen. Im Abstiegskampf ist Augsburg nun Drittletzter. Der Vorsprung auf die DEG auf dem Abstiegsplatz beträgt 3 Punkte.

Ross Mauerman, Bremerhaven, über die Gründe der Heimniederlage: „Ich weiß es auch nicht. Augsburg hat stark gespielt. Vielleicht waren wir von Anfang bis Ende nicht intensiv genug. Wir spielen im Moment gut, deshalb ist es schwierig zu erklären.“

…über den fehlenden Zug in der Offensive: „Wir bringen den Puck zum Tor und dann fehlt uns ein bisschen das Puck-Glück. Im nächsten Spiel müssen wir noch mehr Pucks aufs Tor bringen und noch intensiver spielen.“

Florian Elias, Siegtorschütze der Augsburger Panther: „Wir sind mega glücklich, dass wir die 3 Punkte holen konnten. Ich bin stolz auf das Team. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir hier gewinnen wollen und dass wir mitspielen wollen.“

…über die aktuell gute Form der Augsburger im Abstiegskampf: „Unsere defensive Zone ist sehr wichtig. Aber auch offensiv sind wir gerade richtig gut dabei. Wir schießen viele Tore. Wir haben sozusagen den ‚Sniff‘ bekommen fürs Tore schießen und hinten versuchen wir einfach, das Beste draus zu machen: Alles zuzumachen, was geht, wir blocken Schüsse. Das hilft uns enorm.“

Nürnberg Ice Tigers – EHC Red Bull München 2:1

Erste Niederlage für den EHC unter Don Jackson gegen die formstarken Nürnberger. Es ist der vierten Sieg aus den letzten 5 Spielen für die Ice Tigers. Der Treffer von Josef Eham macht am Ende den Unterschied. Damit bleibt der EHC auf Rang 4, während die siebtplatzierten Nürnberger, mit nur einem Punkt Rückstand auf die Kölner Haie ihre Playoff-Ambitionen untermauern.

Jochen Hecht, Co-Trainer Nürnberg: „Die Jungs haben super gekämpft und den Plan klasse umgesetzt. Wir wollten so wenig Zeit wie möglich im eigenen Drittel verbringen und wenn wir im eigenen Drittel sind, dann kompakt spielen, die Mitte wegnehmen und sie einfach außen halten.“

Tobi Rieder, Spieler München: „Wir haben eigentlich ein relativ gutes Spiel abgeliefert. Ich glaube, wir haben viele Sachen richtig gemacht. Nur beim Abschluss hat’s heute ein bisschen gehapert. Nürnberg hat ein brutales Spiel hinten drin gemacht und wir haben einfach keinen Weg an ihnen vorbei gefunden.“

Don Jackson, Trainer München, vor dem Spiel über sein Erfolgsmittel: „Wir schauen uns alles an: Wir schauen uns Statistiken an, wir schauen uns Goaltending an. Wir schauen uns an, was unsere Defensivspieler machen, die ganzen 9 Yards. Wir arbeiten als Trainer zusammen. Die Jungs sind sehr glücklich, sollten sie auch sein. Aber man kann nie das nächste Spiel und den nächsten Tag übersehen. “

Adler Mannheim – Grizzlys Wolfsburg 1:2

Die Mannheimer Siegesserie ist gerissen! Im Anfangsdrittel können die Adler ihre gute Power-play-Quote in Überzahl nicht aufs Eis bringen. Nach 30 torlosen Minuten atmet die SAP Arena auf, als Markus Hännikäinen die Hausherren aus dem Rückraum in Führung bringt. Die Grizzlys zeigen sich davon unbeeindruckt und erarbeiten sich zu Beginn des Schlussabschnittes den verdienten Ausgleich. Wenige Minuten später nutzen die Wolfsburger ein doppeltes Powerplay und drehen die Partie. Die Adler können die Heimniederlage nicht mehr abwenden und gehen nach 5 Siegen in Folge erstmals wieder als Verlierer vom Eis. In der Tabelle bleiben die Adler punktgleich mit Verfolger München auf Rang 3. Die Grizzlys bestätigen ihren Aufwärtstrend und bleiben dank des 2. Sieges in Serie auf dem 9. Platz. Gleichzeitig ist der Auswärtssieg ein Geschenk für den dienstältesten Spieler: Gerrit Fauser, der Olympiasilberheld von 2018, hatte gestern sein Karriereende nach der Saison verkündet.

Markus Hännikäinen, Torschütze der Adler Mannheim, über die Gründe der Niederlage: „Wir haben schlechte 60 Minuten gespielt. Auch, wenn wir vor dem 3. Drittel 1:0 geführt haben, war es ein emotionsloses Spiel von uns. Ich wollte von allem mehr sehen. Wir haben nicht genug gecheckt, wir haben nicht hart genug gekämpft. Wir haben nichts gut genug gemacht.“

Hannibal Weitzmann, Torhüter der Grizzlys, über den verdienten Auswärtssieg: „Wir haben leidenschaftlich verteidigt. Dass du so eine Top-Mannschaft wie Mannheim nicht über 60 Minuten ausschalten kannst, das muss jedem klar sein. So ein 2:1 kann immer auf beide Seiten gehen. Ich bin happy, dass wir das glücklichere Ende auf unserer Seite hatten.“

…über die Herangehensweise im Endspurt der regulären Saison: „Uns ist allen bewusst, dass die Saison nicht mehr lange geht und wir uns keine Heim- oder Auswärtsschwäche mehr erlauben dürfen. Jeder Punkt zählt. Wir hauen jedes Spiel alles rein. Dann sind wir hoffentlich auf einer guten Tabellenposition am 52. Spieltag.“

Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie 5:2

Spink-Show in Schwenningen! Zweimal Tyson und einmal Tylor wischen Kölns Derby-Euphorie vorerst aus. Die Form der Kölner Haie bleibt weiter ein Rätsel. Nach dem gelungenen Derby-Sweep gegen die DEG lagen die Haie in Schwenningen bereits 0:3 zurück, setzten fast zur erfolgreichen Aufholjagd an, bevor die Wild Wings im 3. Drittel den alten Abstand wiederherstellten. Damit bleiben die Haie auf Platz 6 für den Moment in den direkten Playoff-Plätzen. Nürnberg macht allerdings von hinten Druck. Schwenningen ist im Moment auf dem umkämpften 10. Platz.

Justin Schütz, Spieler Köln: „Wir haben wahrscheinlich 55 Minuten absolut schlechtes Eishockey gespielt. Dann reicht es nicht, am 2. Drittel ein paar Minuten gutes Eishockey zu spielen. Vor allem nicht in Schwenningen. Das war auf jeden Fall nicht gut genug.“

Tylor Spink, Spieler Schwenningen und Torschütze: „Wir wollten auf den richtigen Weg und haben das mit einem Heimsieg geschafft.“

Iserlohn Roosters – Straubing Tigers 1:4

Am Seilersee verteidigen die Tigers im eigenen Drittel konsequent und sind in der Offensive gnadenlos effektiv. Zu Beginn des letzten Drittels sorgen die Gäste mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Der Treffer von Skyler McKenzie zählt, auch wenn die Iserlohner einen vorangegangenen Straubinger Wechselfehler monieren. Durch das 1:4 rutschen die Sauerländer im Tabellenkeller auf den vorletzten Platz ab und sind einen Punkt hinter Augsburg. Der Vorsprung auf Schlusslicht Düsseldorf beträgt 2 Punkte. Die Tigers bekräftigen mit 2 Punkten vor Frankfurt auf Rang 11 die Play-off-Ambitionen.

Franz-David Fritzmeier über seine 3. Niederlage im 4. Spiel als Trainer der Iserlohn Roosters: „Im Endeffekt waren wir bis nach dem 2. Drittel sehr gut im Spiel, auch, wenn Straubing sicher Übergewicht hatte. Wir haben das 2:1 gehalten bis nach dem 2. Drittel und wollten dann das Spiel drehen. Leider kam dann das 3. Straubinger Tor, das hat uns Luft genommen. Am Ende des Tages war es nicht genug. (…) Nichtsdestotrotz mache ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Jede Niederlage tut weh, aber wir müssen den Kopf hochhalten.“

…über die Pfiffe der eigenen Fans nach dem Ende: „Natürlich tut das nicht gut, aber man muss die Fans verstehen. Wir haben 4:1 verloren. Ich kann das alles verstehen, aber ich mache meiner Mannschaft trotzdem keinen Vorwurf, dass sie nicht wollte oder nicht alles gegeben hat. Es hat einfach nicht gereicht.“

Joshua Samanski, mit zwei Vorlagen und einem Tor für die Straubing Tigers der Mann des Spiels: „Es war ein wichtiges Spiel für uns. Wir haben ein schnelles Spiel erwartet, hatten die Konter, die Dinger dann zum Glück gemacht und das Spiel verdient gewonnen.“

Stimmen zum Spiel









Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL

ab 17.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – ERC Ingolstadt

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Düsseldorfer EG – Adler Mannheim, EHC Red Bull München – Iserlohn Roosters, Eisbären Berlin – Augsburger Panther, Nürnberg Ice Tigers – Kölner Haie, Pinguins Bremerhaven – Löwen Frankfurt, Straubing Tigers – Schwenninger Wild Wings

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV