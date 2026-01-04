Münchens Patrick Hager nach Niederlage gegen die Adler Mannheim: „Special Teams haben heute den Unterschied gemacht“

München. (PM Red Bulls Der EHC Red Bull München musste sich am 36. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 im Topspiel gegen die Adler Mannheim mit 2:4 (0:1|1:2|1:1) geschlagen geben.

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Veit Oswald und Ryan Murphy die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf

Nach einem gegenseitigen Abtasten übernahmen die Red Bulls die Initiative. Markus Eisenschmid und Taro Hirose (jeweils 8.) kamen im Powerplay zu ersten hochkarätigen Möglichkeiten, doch Adler-Goalie Johan Mattsson verhinderte den Rückstand. Auf der Gegenseite war Antoine Bibeau zunächst kaum gefordert, entschärfte jedoch in der zwölften Minute einen Alleingang von Alexander Ehl. In der Folge nahm die Partie an Tempo auf. Zunächst erspielte sich München die besseren Chancen, ehe die Adler in ihrem ersten Überzahlspiel zuschlugen: John Gilmour erzielte das 0:1 (19.) und bescherte den Gästen eine knappe Führung zur ersten Pause.

Nach dem Seitenwechsel brachte Oswald die Red Bulls im Powerplay zurück: Der Stümer umkurvte nach einem Bandenabpraller das Tor und schob zum 1:1 ein (25.). Beide Mannschaften hatten in der Folge gute Phasen, richtig gefährlich wurde es aber selten – bis München in der 33. Minute den Puck in der Vorwärtsbewegung verlor und Nicolas Mattinen zur erneuten Adler-Führung traf. Wenige Sekunden vor der zweiten Pause legte Mattinen für die effizienten Gäste sogar das 1:3 nach.

Im letzten Drittel erhöhten die Red Bulls den Druck, immer wieder stand Mattsson dem Anschlusstreffer im Weg. Bis in die 51. Minute hielt der Zwei-Tore-Vorsprung der Mannheimer. Dann fand Ryan Murphy eine kleine Lücke und brachte den viermaligen deutschen Meister mit dem 2:3 auf ein Tor heran. Eine Strafe in der Schlussphase bremste die Münchner Aufholjagd. In den letzten Minuten warf der viermalige deutsche Meister noch einmal alles nach vorne – trotz Überzahl und dem Extra-Angreifer fiel der Ausgleich aber nicht. Stattdessen machte Anthony Greco in der Schlussphase per Empty-Net-Treffer den Mannheimer 4:2-Erfolg perfekt.

Patrick Hager: „Die Special Teams haben heute den Unterschied ausgemacht. Bei Fünf-gegen-Fünf haben wir uns nicht viel genommen, vielleicht hatten wir sogar mehr Großchancen. Wir haben es manchmal aber auch zu kompliziert gespielt. Trotzdem war es ein enges Duell.“

Tore:

0:1 | 18:44 | John Gilmour

1:1 | 24:46 | Veit Oswald

1:2 | 32:44 | Nicolas Mattinen

1:3 | 39:23 | Nicolas Mattinen

2:3 | 50:38 | Ryan Murphy

2:4 | 59:10 | Anthony Greco

Zuschauer: 10.796

