MÃ¼nchens Maxi Kastner: â€žWir gehen mit breiter Brust in die Finalserieâ€œ – Red Bulls schlagen Wolfsburg im siebten Halbfinalspiel 7:2

München. (PM Red Bulls) Red Bull München besiegte in Spiel 7 des Playoff-Halbfinales die Grizzlys Wolfsburg mit 7:2 (2:0|3:2|2:0) und gewann damit die Best-of-Seven-Serie mit 4:3.

Vor 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion erzielten Justin Schütz, Yasin Ehliz, Chris DeSousa, Trevor Parkes, Patrick Hager, Filip Varejcka und Andreas Eder die Tore für das Team von Trainer Don Jackson. Spiel 1 der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gegen den ERC Ingolstadt steigt am Freitag (19:30 Uhr) in München.

Spielverlauf

Heißer Start von beiden Teams, und dann die Red Bulls eiskalt: Schütz verwandelte nach knapp drei Minuten die erste Chance zum 1:0 für die Münchner. Die gaben im Anschluss richtig Gas und jubelten in der elften Minute über das 2:0 durch Ehliz. Mit dieser Führung für deutlich überlegene Red Bulls gingen die Mannschaften in die erste Pause.

Auch im Mittelabschnitt bestimmten die Gastgeber die Partie, hielten die Wolfsburger Offensive in Schach und erspielten sich Chance um Chance. Eine davon nutzte DeSousa im Powerplay zum 3:0 (27.). Kurz darauf war das Match für Wolfsburgs Jordan Murray beendet und entfesselte Red Bulls stellten in den folgenden fünf Minuten Überzahl auf 5:0: Erst fälschte Parkes unhaltbar ab (29.), dann netzte Hager ein (32.). Vier Minuten später das erste Erfolgserlebnis für die Grizzlys, als Laurin Braun im Powerplay das 1:5 gelang. Diesem Treffer ließ Darren Archibald noch einen weiteren für Wolfsburg folgen (38.). Pausenstand: 5:2 für Red Bull München.

Die ersten Gelegenheiten im letzten Drittel hatten wieder die Münchner, doch Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier konnte sich wie so oft in diesem Match auszeichnen. Ab Mitte des Schlussabschnitts erhöhte Wolfsburg das Risiko. Sechs Minuten vor dem Ende ging Strahlmeier aus dem Tor. Ohne Erfolg: Die Red Bulls verteidigten entschlossen und trafen durch Varejcka (57.) sowie durch Eder (59.) jeweils ins leere Tor. Endstand: 7:2. Red Bull München gewinnt die Halbfinalserie mit 4:3.

Maximilian Kastner: „Wir sind rausgekommen wie die Feuerwehr und waren über 55 Minuten die bessere Mannschaft. Die Serie gegen Wolfsburg war eine Achterbahn der Gefühle. Wir können stolz auf uns sein und jetzt mit breiter Brust in die Finalserie gegen Ingolstadt gehen.“

Tore:

1:0 | 02:46 | Justin Schütz

2:0 | 10:56 | Yasin Ehliz

3:0 | 26:28 | Chris DeSousa

4:0 | 28:44 | Trevor Parkes

5:0 | 31:05 | Patrick Hager

5:1 | 35:05 | Laurin Braun

5:2 | 37:20 | Darren Archibald

6:2 | 56:42 | Filip Varejcka

7:2 | 58:40 | Andreas Eder

Zuschauer: 5.728

Nach „Achterbahn der Gefühle“ geht München nun mit „breiter Brust“ am Freitag ins Finale gegen Ingolstadt

Bonn. (PM MagentaSport) Die beiden besten Mannschaft der DEL-Hauptrunde stehen auch im Finale um die Deutsche Eishockey Meisterschaft.

Für München war´s nach einem abschließenden 7:2 gegen Wolfsburg ein harter Kampf über 7 Halbfinal-Runden. Gegner am Freitag ist der ERC Ingolstadt, MagentaSport überträgt ab 19.15 Uhr, zeigt die komplette Finalserie im Best of 7-Modus live. Münchens Maximilian Kastner erlebte in diesen Halbfinals „eine Achterbahn der Gefühle. Wolfsburg hat die Fehler von uns ausgenutzt. Sie waren sehr effizient. Nichtsdestotrotz haben wir über diese 7 Spiele sehr dominant gespielt. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen mit unserer Effizienz." Mit Blick aufs erste Final-Heimspiel gegen Ingolstadt sagt Kastner: „Mit dem Sieg können wir mit breiter Brust in den Freitag gehen."

Wolfsburgs Trainer Mike Stewart bilanziert: „Es war nicht unser Abend", ein schmerzvolles Aus gegen den Titelfavoriten: „Das ist schon bitter, das stimmt. Und es wird eine Weile brauchen, um das zu verdauen. Aber ich muss jetzt sagen: Hut ab an meine Mannschaft, die haben alles gegeben. Es war das zweite Spiel 7 innerhalb von 28 Tagen. Es ist beeindruckend."

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 7. Halbfinale übermittelt durch MagentaSport.

Finale 1 um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft zwischen München und Ingolstadt läuft am Freitag ab 19.15 Uhr live. Am Donnerstag stehen sich ab 19.30 Uhr Deutschland und USA im Viertelfinale der Frauen WM in Kanada gegenüber. Die Männer-Nationalmannschaft eröffnet morgen die WM-Vorbereitung: ab 19.15 Uhr gegen Tschechien.

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 7:2 (Stand Halbfinalserie: 4:3)

München ließ schon sehr früh erkennen, dass sie das Finale erreichen wollen. MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner sah den Titelfavoriten „konzentrierter und in der Defensive viel cleverer, nicht mehr so offen." Verdienter Sieg, sahen auch die Wolfsburger so

Kastner erlebte in dieser Serie „eine Achterbahn der Gefühle. Wolfsburg hat die Fehler von uns ausgenutzt. Sie waren sehr effizient. Nichtsdestotrotz haben wir über diese 7 Spiele sehr dominant gespielt. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen mit unserer Effizienz. Mit dem Sieg können wir mit breiter Brust in den Freitag gehen“

„Es war nicht unser Abend“, gab Wolfsburg Mike Stewart ernüchtert zu Protokoll: „Das ist schon bitter, das stimmt. Und es wird eine Weile brauchen, um das zu verdauen. Aber ich muss jetzt sagen: Hut ab an meine Mannschaft, die haben alles gegeben. Es war das zweite Spiel 7 innerhalb von 28 Tagen. Es ist beeindruckend. Wir glauben noch immer, dass wir eine echte Chance hatten.“

Mike Stewart über die Wirkung dieser Halbfinal-Serie: „Ich bin einfach happy, dass wir diese Möglichkeit geschafft haben – durch Zusammenarbeit, durch Zusammenhalt, Stolz und Ehre. Ich haben einen Haufen Respekt vor meiner Mannschaft, denn die hat es eigentlich gemacht.“

Wolfsburgs Dominik Bittner: „Wir haben einen ganz, ganz großen Kampf geliefert. Über das ganze Jahr hat unsere Mannschaft mit sehr, sehr vielen Widrigkeiten kämpfen müssen. Was ich in meiner bisherigen Profilaufbahn noch nie so erleben habe müssen. In so einer Situation war ich noch nie. Aber das hat uns als Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt. Vielleicht sind uns heute ein wenig die Körner ausgegangen.“

Für Wolfsburgs Dominik Bittner war´s vielleicht das letzte Spiel bei den Wolfsburger. Der Nationalverteidiger wird mit München in Verbindung gebracht: „Was meine persönliche Zukunft betrifft, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Für heute bin ich noch sehr, sehr stolz, was wir als Mannschaft mit den Grizzlys geleistet haben.“

PENNY DEL – Finale 1 um die Deutsche Meisterschaft

Freitag, 14.04.2023

Ab 19.15 Uhr: EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt

