MÃ¼nchens Manager Christian Winkler: „Ich will es nicht ausschlieÃŸen“ – Macht Don Jackson beim EHC Red Bull als Headcoach doch weiter?

München. (EM) Ende, Aus und vorbei! Der EHC Red Bull München konnte sich im DEL Playoff Viertelfinale gegen die Adler Mannheim nicht durchsetzen.

Direkt nach dem sechsten Viertelfinalspiel stellten sich Headcoach Don Jackson und Sportmanager Christian Winkler den Fragen bei MagentaSport.

Meistercoach und Trainer-Legende Don Jackson (68) hatte das Team vor knapp zwei Monaten nach dem Rückzug von Max Kaltenhauser übernommen und in der Hauptrunde mit dem Team auf Platz fünf abgeschlossen.

„Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt, vor allem, als wir die Serie mit 2:1 an uns reißen konnten. Von den 6 Spielen haben wir 5 Spiele sehr gutes Eishockey gespielt. Dass es am Ende nicht reicht, ist unheimlich bitter. Aber um das in Worte zu fassen, ist es zu frisch“, erklärte Christian Winkler direkt nach dem Spiel.

Mit Blick auf die kommende Saison kündigte er einen Umbruch im Team an. Der Wolfsburger Luis Schinko und Ingolstadts Fabio Wagner sollen dann zwei neue wichtige Eckpfeiler im Team werden.

Etwas überraschend äußerte sich Christian Winkler zum zukünftigen Trainer. Der könnte nämlich auch in Zukunft möglicherweise weiterhin Don Jackson heißen. „Ich will es nicht ausschließen. Er hat gezeigt, als er zurückgekommen ist, was er der Mannschaft für eine Identität geben kann, die wir haben wollen. Man muss erstmal mit Don reden, ob er sich das vorstellen könnte, wie die weiteren Planungen ausschauen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit als eigentlich gewünscht. Dann werden wir schauen“, so Winkler bei MagentaSport.

Nach dem letztlich nicht erfolgreichen Versuch den jungen Max Kaltenhauser (43) als Nachfolger von Toni Söderholm vom Assistenten zum Headcoach zu befördern, wird es interessant werden zu beobachten, wie sich München und die Red Bull Organisation für die kommende Saison, aber auch perspektivisch auf der Headcoach-Position aufstellt. Klar ist, dass das „Modell Don Jackson“ allein aufgrund des Alters keine langfristige Dauerlösung mehr darstellen kann.

Interessanterweise wurde in der Gerüchteküche vor einigen Tagen, ohne einen konkreten Namen zu nennen, ein ehemaliger Bundestrainer mit München in Verbindung gebracht. Demzufolge ist der Kandidatenkreis auf diese Info bezogen sehr überschaubar.

Wie so oft im Sport ist nach einer so langen und erfolgreichen Ära, wie der von Don Jackson, die Aufgabe für den Nachfolger immer eine absolute Herkulesaufgabe. Bei den Ansprüchen in München und den Erfahrungen aus der aktuellen Saison deutet zumindest vieles auf einen international erfahrenen Mann hin. Also doch Don Jackson? Sollte Don Jackson doch noch weitermachen, dann hätte man zumindest ein weiteres Jahr Zeit gewonnen, um den perfekten Nachfolger ausfindig zu machen.

Es ist die vielleicht kniffligste Aufgabe für Christian Winkler in seiner Zeit beim EHC.

