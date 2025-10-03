Münchens Headcoach Oliver David nach der Niederlage gegen Wolfsburg: „Jede Saison ist ein Prozess, der Zeit braucht“

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 7. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 den Grizzlys Wolfsburg im zweiten Wiesn-Heimspiel mit 5:7 (0:3|2:2|3:2) geschlagen geben.

Vor 8.091 Zuschauern im SAP Garden erzielten Jeremy McKenna, Chris DeSousa, Markus Eisenschmid, Yasin Ehliz und Taro Hirose die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf

München übernahm zunächst die Kontrolle – auch dank eines Powerplays in der Anfangsphase. Den ersten Treffer erzielten aber die Gäste nach einem Konter, den Matt White zum 0:1 abschloss (4.). Danach änderte sich die Dynamik des Spiels. Wolfsburg agierte zielstrebig und nutzte seine Chancen konsequent: In der zehnten Minute tauchte White allein vor Mathias Niederberger auf, erneut schloss er eiskalt ab – das 0:2. Die Red Bulls suchten Lösungen in der Offensive, doch Wolfsburg ließ weiterhin wenig zu und erhöhte kurz vor der Pause durch Julian Chrobot sogar auf 0:3 (19.).

Der Mittelabschnitt startete furios. Jeremy McKenna brachte München mit dem 1:3 (21.) zurück ins Spiel, Wolfsburg antwortete nur 60 Sekunden später durch Timo Ruckdäschel. Die Red Bulls ließen aber nicht locker und verkürzten erneut durch DeSousa, der den Puck sehenswert ins Kreuzeck jagte (24.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Topchancen auf beiden Seiten vor der zweiten Pause. Eine nutzte White zum 2:5 (29.).

Ein ähnliches Bild auch im Schlussabschnitt. Zunächst erhöhte Matt Choupani für Wolfsburg (43.), ehe Eisenschmid kurz darauf auf 3:6 (45.) verkürzte. Ehliz legte sogar das 4:6 (47.) nach. Die Red Bulls erspielten sich weitere sehr gute Chancen, doch Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier stand dem Anschlusstreffer im Weg – bis in die Schlussphase, als Münchens Trainer Oliver David den sechsten Feldspieler brachte. Das Risiko wurde belohnt: Hirose erzielte das 5:6 (59.). Der Ausgleich lag danach in der Luft, der Treffer fiel aber auf der anderen Seite: Fabio Pfohl (60.) besiegelte mit seinem Empty-Net-Treffer zum 5:7 die Niederlage der Red Bulls.

Münchens Headcoach Oliver David: „Wir hatten zunächst große Probleme und die Abstände haben nicht gestimmt. Je länger das Spiel ging, desto besser kamen wir rein. Doch immer, wenn das Momentum auf unsere Seite gewechselt ist, haben die Grizzlys getroffen. Die letzte Minute war ein perfektes Beispiel dafür. Jede Saison ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es gab heute auch Positives. Das nehmen wir mit.“

Tore:

0:1 | 03:32 | Matt White

0:2 | 09:41 | Matt White

0:3 | 18:21 | Julian Chrobot

1:3 | 20:39 | Jeremy McKenna

1:4 | 21:39 | Timo Ruckdäschel

2:4 | 23:02 | Chris DeSousa

2:5 | 28:36 | Matt White

2:6 | 42:04 | Matt Choupani

3:6 | 44:02 | Markus Eisenschmid

4:6 | 46:21 | Yasin Ehliz

5:6 | 58:13 | Taro Hirose

5:7 | 59:32 | Fabio Pfohl

Zuschauer: 8.091

