Münchens Hager: „Können Spiele immer drehen“ – Red Bull München siegt in Straubing

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 38. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Straubing Tigers mit 6:3 (1:1|1:1|4:1).

Durch die Tore von Taro Hirose, Ryan Murphy, Adam Brooks, Patrick Hager, Gabriel Fontaine und Veit Oswald sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David vor 5.635 Zuschauern im Eisstadion am Pulverturm drei Punkte und rückte auf Platz vier vor. Am Sonntag (11. Januar | 16:30 Uhr) empfangen die Red Bulls im ausverkauften SAP Garden die Iserlohn Roosters.

Spielverlauf

Die ersten Offensivaktionen der Partie gehörten den Red Bulls. Straubings Torwart Henrik Haukeland verhinderte den Rückstand, seine Vorderleute sorgten mit ihrem ersten gefährlichen Angriff für die Führung: Elis Hede erzielte das 1:0 für die Niederbayern (6.). Doch München antwortete umgehend. Olympia-Fahrer Fabio Wagner bediente Hirose, der die Scheibe über die Rückhand zum Ausgleich sehenswert ins Kreuzeck schlenzte (7.). In der Folge erspielten sich vor allem die Gäste aus Oberbayern Chancen zum zweiten Treffer, aber am 1:1-Spielstand änderte sich bis zur ersten Pause nichts.

Im Mittelabschnitt nutzten die Straubinger in der 24. Minute ihr zweites Powerplay zum 2:1 durch Stefan Loibl. Auch diesmal währte ihre Freude nicht lange, weil Murphy vor dem Tor mit dem langen Schläger schneller am Puck war als Haukeland und das 2:2 für München markierte (27.). In einem intensiven und ausgeglichenen Duell blieb es bis zur zweiten Pause bei diesem Zwischenstand.

Der Schlussabschnitt brachte schnell die dritte Führung für die Gastgeber, als Tyler Madden zum 3:2 einnetzte (44.). Und wieder folgte der Ausgleich für die Red Bulls auf dem Fuß: Murphy kurvte ums Straubinger Tor und sah Brooks, der zum 3:3 traf (48.). Wenig später dann ein Doppelschlag des viermaligen Meisters aus der bayrischen Landeshauptstadt: Hager reagierte vor dem Tigers-Tor blitzschnell zum 4:3 (52.) und Fontaine erhöhte nach überragendem Solo auf 5:3 (54.). In der Schlussminute beförderte Oswald den Puck noch zum 6:3-Endstand ins leere Straubinger Gehäuse.

Patrick Hager: „Wir sind uns treu geblieben, nicht nervös geworden und haben immer konsequent verteidigt. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Glauben an uns gewonnen, dass wir Spiele immer drehen können.“

Tore:

1:0 | 05:54 | Elis Hede

1:1 | 06:41 | Taro Hirose

2:1 | 23:49 | Stefan Loibl

2:2 | 26:47 | Ryan Murphy

3:2 | 43:34 | Tyler Madden

3:3 | 47:52 | Adam Brooks

3:4 | 51:44 | Patrick Hager

3:5 | 53:49 | Gabriel Fontaine

3:6 | 59:49 | Veit Oswald

Zuschauer: 5.635

