München weiter, aber Pietta hat noch eine Botschaft: „Sollte das Teil des Spiels sein, habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel!“

Bonn. (PM MagentaSport) Der EHC Red Bull München steht im Halbfinale! Mit einem 7:3-Erfolg in Ingolstadt holte das Team von Oliver David den 4. Sieg in der Serie und gewinnt diese 4:2.

Der Münchener Coach lobte: „Wir hatten die speziellen Tore obendrauf auf eine sehr gute Teamleistung in der Defensive auswärts, in einem sehr schwierigen Umfeld.“

Für Ingolstadts Routinier Daniel Pietta lag das Ausscheiden an zu vielen Gegentoren. Aber der Routinier hatte noch etwas mehr auf dem Herzen, als er zum brutalen Check von Münchens Fabio Wagner an Ingolstadts Edwin Tropmann, der auch in der Halle weilte, angesprochen wurde: „Fabio ist ein herzensguter Mensch. Ich kenne Fabio seit 5-6 Jahren. Er ist der Letzte, der das mit Absicht macht. Es ist im Eishockey ein Sekundenbruchteil, der eine Entscheidung erzwingt. Die Entscheidung hat er falsch getroffen.“

Pietta weiter: „Was ich absolut nicht verstehen kann, ist, nach so einem Spiel, in dem jeder gesehen hat, dass es München nicht unbedingt darum ging, Spieler zu verletzen. Aber vielleicht Spieler fürs nächste Spiel rauszunehmen. Die Tatsache, kurz nach dem Spiel, 5 Minuten nachdem der Junge abtransportiert wurde, wir haben das Spiel laufen lassen. In der Zeit muss man sich reflektieren, wenn man zum Interview geht. Da kann man nicht davon reden, dass das Teil des Spiels ist. Sollte das Teil des Spiels sein, habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel.“

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zu Spiel 6 der Playoff-Viertelfinals am Samstag präsentiert von MagentaSport.

Die Halbfinals starten am Mittwoch – komplett live bei MagentaSport.

DEL-Viertelfinale, Spiel 6 | ERC Ingolstadt – EHC Red Bull München 3:7 (Endstand Serie: 2:4)

Der EHC Red Bull München steht im Halbfinale! Bis zum Ende des 2. Drittels war es ein packender Schlagabtausch, bevor Tobias Rieder, Alberts Smits und Chris DeSousa für klare Verhältnisse sorgten. Die Münchener sichern sich mit 3 Siegen aus den letzten 4 Spielen die Serie.

„Das ist nicht Teil des Spiels!“ – Pietta sauer und emotional





Mark French, Trainer Ingolstadt: „Es ist ein Fehlerspiel. Wir haben nicht den Fehler gemacht, nicht mitzuhalten. Wir haben hart gespielt, gut mitgehalten. Aber am Ende des Tages waren sie in der Lage, einige ihrer Chancen zu nutzen.“

…ob die Niederlage an der Defensive lag: „Ich denke schon. Die ersten beiden Spiele, die wir verloren haben, lag es mehr an den Special Teams. Jetzt ist es eher 5-gegen-5. Aber ich glaube, die Geschichte des zweiten Teils der Serie war genau das. Sie sind ein gutes Team. Ich bin stolz, wie wir uns heute präsentiert haben. Wir haben das Ergebnis nicht geholt. Aber ich bin wirklich stolz auf unsere Jungs.“

Oliver David, Trainer München: „Wir haben ein richtig gut zusammenhängendes Spiel gespielt und haben uns an unseren Plan gehalten. Als die Angebote da waren, konnten wir sie ausnutzen. Wir haben einige richtig schöne Tore gemacht. Das passiert nicht immer in einem Spiel. Zum Beispiel das Tor von Rieder am Ende. Wir hatten die speziellen Tore obendrauf auf eine sehr gute Teamleistung in der Defensive auswärts, in einer sehr schwierigen Umgebung.“

…was seine Erwartungen an das Halbfinale sind: „Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, gegen wen wir spielen werden. Das weiß niemand. Aber ich erwarte, dass das genauso schwer wie das hier wird oder sogar schwerer. Wir beginnen auswärts. Damit werden wir umgehen. Wir haben uns noch nicht vorbereitet. Sobald wir es wissen, werden wir unsere Arbeit machen und dann: Get the boys ready!“