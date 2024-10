MÃ¼nchen siegt bei Torshow in 1. DEL-Partie im SAP Garden â€“ SÃ¶derholm Ã¼ber Rieders Premieren-Tor: â€žFÃ¼r Tobi ein groÃŸer Momentâ€œ

Bonn. (PM MagentaSport) Mit Lichtershow und vollem Haus im SAP Garden: Der EHC feiert sein 1. DEL-Spiel in der neuen Arena mit einer Torgala....

Zum 3. Mal in dieser Saison knacken die Münchner die 5-Tore-Marke und bauen ihre Siegesserie auf 4 Spiele aus. Der 7:4-Erfolg gegen die Grizzlys Wolfsburg gleich mit 2 Premieren: Tobias Rieder erzielt sein erstes DEL-Tor – und das beim 1. Spiel im neuen SAP Garden. „Ich glaube, das ist für Tobi wichtig und ein großer Moment“, so EHC-Trainer Toni Söderholm. „Tobi ist von Tag 1 an gut in die Mannschaft gekommen, übernimmt Verantwortung und will diese auch tragen.“ Doch Wolfsburg macht es den Münchnern nicht leicht. Das Spiel geht lange hin und her, bis der EHC mit einem Doppelschlag vor Ende des 2. Drittels das Ruder an sich reißt. Grizzlys-Torschütze Nick Caamano erklärt: „Wir lagen früh zurück, haben uns dann aber ins Spiel zurückgekämpft. Danach haben wir Fehler gemacht, die uns einfach nicht passieren dürfen. Dadurch haben sie das Spiel zu ihren Gunsten gedreht.“

Spektakel gabs auch in Mannheim: Die Adler liefern sich ein dramatisches Duell gegen die Nürnberg Ice Tigers und gewinnen knapp mit 5:4. „Wir waren vorne sehr effektiv“, meint Adler-Spieler Lukas Kälble. „Am Ende waren wir im eigenen Drittel ein bisschen nervös, aber ich denke, das legt sich mit der Zeit.“ Nürnberg kassiert damit die 1. Niederlage nach 3 erfolgreichen Spielen. Constantin Braun fasst zusammen: „Wenn du mit einem Tor verlierst und im ersten Wechsel im ersten Drittel direkt ein Gegentor kassierst, darf das einfach nicht passieren. Am Ende hat Mannheim eben das eine Tor mehr geschossen.“

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 7:4

Im 1. Pflichtspiel im SAP Garden geht es lange Zeit zwischen München und Wolfsburg hin und her, doch mit einem Doppelschlag kurz vor Ende des 2. Drittels kann sich der EHC freischwimmen. Am Ende können die Grizzlys nicht mehr mithalten und verlieren schließlich mit 4:7. Historisch wird es für Top-Neuzugang Tobias Rieder, der in der Partie sein 1. DEL-Tor erzielt. Die Münchner bauen damit ihre perfekte Serie auf 4 Siege aus 4 Spielen aus, während Wolfsburg die 3. Niederlage kassiert und unkonstant bleibt.

Toni Söderholm, Trainer EHC Red Bull München, über den SAP Garden: „Sehr schöne Kulisse, das muss ich sagen. Es fühlt sich gut an – die neuen Fans und die alte treue. Hoffentlich können wir die Fans hier begeistern.“

Über den Sieg gegen Wolfsburg: „Wenn wir das Spiel ehrlich betrachten, müssen wir zugeben, dass Wolfsburg bei den Konterchancen etwas gefährlicher war. Irgendwann sind wir dann ein bisschen cleverer geworden. Was ich wirklich mag, ist, dass die Spieler das selbst in die Hand genommen haben. In der Drittelpause haben wir sie gefragt, worüber sie gesprochen haben, und da kamen die richtigen Punkte heraus.“

Über Premierentorschütze Tobias Rieder: „Ich glaube, das ist für Tobi wichtig und ein großer Moment. Tobi ist von Tag 1 an gut in die Mannschaft gekommen, übernimmt Verantwortung und will diese auch tragen. Er ist seit Jahren ein starker deutscher Spieler.“

Yasin Ehliz, 2 Tore und 1 Vorlage für den EHC Red Bull München: „Der Start ist gut – 4 Spiele, 4 Siege. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war definitiv noch nicht perfekt, das wissen wir. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen. Das Gute ist, dass wir die Tore gemacht und immer Wege gefunden haben, die Spiele zu gewinnen. Aber die Saison ist noch lang, und an der Defensive werden wir definitiv noch arbeiten.“

Nick Caamano, Torschütze Grizzlys Wolfsburg: „Wir lagen früh zurück, haben uns dann aber ins Spiel zurückgekämpft und ausgeglichen. Danach haben wir Fehler gemacht, die uns einfach nicht passieren dürfen. Dadurch haben sie das Spiel zu ihren Gunsten gedreht, und es ist uns entglitten, sodass wir den Rest des Spiels nur hinterhergelaufen sind. Ich hätte lieber den Sieg geholt, als mein erstes Tor zu schießen.“

Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers 5:4

Drama pur in Mannheim: Die Adler gewinnt knapp mit 5:4 gegen die Tigers und können den Schwung aus dem Sieg gegen den Vizemeister Pinguins Bremerhaven mitnehmen. Mannheim hat damit 3 Siege aus 4 Spielen und steht auf Platz 8. Nürnberg muss nach 3 erfolgreichen Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen.

Lukas Kälble, Spieler Adler Mannheim: „Ich denke, wir waren vorne sehr effektiv, hatten aber ein paar zu viele Outman Rushes. Das haben wir auch nach dem 1. Drittel angesprochen. Am Ende waren wir im eigenen Drittel ein bisschen nervös, aber ich denke, das legt sich mit der Zeit. Wir müssen einfach einander vertrauen, hart arbeiten, und dann werden wir die meisten Spiele mit einer Führung gewinnen.“

Constantin Braun, Spieler Nürnberg Ice Tigers, über die Niederlage: „Wenn du mit einem Tor verlierst und im ersten Wechsel im ersten Drittel direkt ein Gegentor kassierst, darf das einfach nicht passieren. Danach geht es hin und her, und am Ende hat Mannheim eben das eine Tor mehr geschossen.“

