München punktet in Wolfsburg, aber Veit Oswald mahnt: „Müssen Wege finden, solche Spiele nach Hause zu bringen“

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 2. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2026/27 bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 nach Verlängerung (1:1|2:2|0:0|0:1) geschlagen geben.

Vor 3.612 Zuschauern in der Eis Arena Wolfsburg erzielten Tobias Rieder, Veit Oswald und Dominik Kahun die Tore für den viermaligen deutschen Meister. Für München geht es am kommenden Freitag um 19:30 Uhr mit dem nächsten Auswärtsspiel bei den Pinguins Bremerhaven weiter.

Spielverlauf

Die Red Bulls legten in Wolfsburg schwungvoll los und übernahmen sofort die Kontrolle. Yasin Ehliz hatte im Powerplay die erste gute Gelegenheit (2.). Wenig später wurde der deutsche Nationalspieler auf dem Weg zum Tor gefoult. Kahun trat zum Penalty an, scheiterte jedoch an der Stockhand von Dustin Strahlmeier (4.). Kurz darauf war es dann so weit: Taro Hirose bediente Rieder, der in seinem 100. DEL-Spiel direkt abzog und zum 1:0 traf (5.). Danach kam auch Wolfsburg zu ersten Abschlüssen, richtig gefordert war Antoine Bibeau aber selten. München blieb überlegen, doch der zweite Treffer fiel nicht. Stattdessen schlug Grizzlys-Kapitän Spencer Machacek in der 16. Minute eiskalt zu. So ging es mit einem 1:1 in die erste Pause.

Der Start in den Mittelabschnitt war spektakulär: Oswald brachte die Red Bulls im Nachschuss erneut in Führung (21.), Wolfsburg reagierte allerdings nur 51 Sekunden später mit dem 2:2 durch Luis Schinko. Die Grizzlys blieben bis kurz vor dem Powerbreak am Drücker. Ausgerechnet als München wieder besser ins Spiel fand, traf Julian Melchiori zum 3:2 (32.) und brachte die Gastgeber erstmals in Führung. München musste sich zunächst sortieren, bevor die Mannschaft von Oliver David den Druck erhöhte. Die Belohnung war das 3:3 durch Kahun (36.) – zugleich der Stand nach dem zweiten Drittel.

München kam mit viel Schwung aus der Kabine und setzte sich in der Wolfsburger Zone fest. Die beste von mehreren guten Möglichkeiten hatte Ville Pokka mit einem Pfostenschuss (45.). Der viermalige deutsche Meister hielt auch danach den Druck hoch, doch es blieb dabei: Spätestens bei Strahlmeier war Endstation. Wolfsburg kam erst in der Schlussphase wieder gefährlich vor das Tor. Die Grizzlys hatten per Penalty die Entscheidung auf dem Schläger – Bibeau parierte den Strafschuss von Matt Choupani (60.) und rettete München in die Verlängerung.

In der Overtime hatten beide Teams Möglichkeiten auf den Sieg. Nach knapp vier Minuten traf Schinko zum 4:3-Endstand und sicherte den Wolfsburgern damit den Extrapunkt.

Veit Oswald: „Die Statistiken haben für uns gesprochen, aber wir müssen Wege finden, solche Spiele nach Hause zu bringen. Wenn wir unser Eishockey spielen, können wir jeden Gegner schlagen. Wir müssen aber auch mal ein dreckiges Tor schießen.”

Tore:

0:1 | 05:04 | Tobias Rieder

1:1 | 15:52 | Spencer Machacek

1:2 | 20:28 | Veit Oswald

2:2 | 21:19 | Luis Schinko

3:2 | 31:05 | Julian Melchiori

3:3 | 35:32 | Dominik Kahun

4:3 | 63:54 | Luis Schinko

Zuschauer:

3.612

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