MÃ¼nchen: Personal-Update vor Champions-League-Reise

München,. (PM Red Bulls) Red Bull München freut sich über die Rückkehr von Zach Redmond und Nicolas Appendino in den Kader für die Reise zu den CHL-Spielen bei SønderjyskE Vojens (26.8.) und Rögle BK (28.8.).

Verteidiger Redmond hatte eine kurze Trainingspause eingelegt. Der 22-jährige Appendino feiert sein Comeback, nachdem er sich Ende Dezember 2020 eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Nicht zum 23-Mann-Kader gehören die Stürmer Justin Schütz und Julian Lutz. Schütz laboriert an einer Oberkörperverletzung. Genauso wie der 17-jährige Youngster Lutz. Beide Spieler fehlen den Red Bulls für mehrere Wochen.

Trainer Don Jackson ist vor dem Auftakt in der Champions League dennoch zuversichtlich: „Wir spielen mit, um zu gewinnen“, stellt der US-Amerikaner klar. „Titel sind eine großartige Bestätigung für die Spieler. Und an die denke ich in solchen Momenten.“

Sport1 überträgt die Spiele gegen Vojens und Rögle im kostenlosen Livestream.

Der CHL-Spielplan in der Übersicht:

26.08.2021 | 20:15 Uhr | SønderjyskE Vojens vs. Red Bull München

28.08.2021 | 19:05 Uhr | Rögle BK vs. Red Bull München

02.09.2021 | 19:00 Uhr | Red Bull München vs. SønderjyskE Vojens

04.09.2021 | 20:00 Uhr | Red Bull München vs. Rögle BK

05.10.2021 | 20:00 Uhr | Red Bull München vs. EV Zug

13.10.2021 | 19:45 Uhr | EV Zug vs. Red Bull München