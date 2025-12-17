Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
! +EHC Red Bull MünchenInjury list

München: Kastner, Brooks und Sinn mehrere Wochen nicht verfügbar

17. Dezember 20251 Mins read171
Maximilian Kastner von Red Bull München - © Bruno Dietrich / City-Press
München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den kommenden Wochen auf drei weitere Stammkräfte verzichten.

Maximilian Kastner und Adam Brooks haben sich Unterkörperverletzungen zugezogen. Phillip Sinn fällt aufgrund einer Oberkörperverletzung aus. Alle drei Spieler werden dem viermaligen deutschen Meister in den verbleibenden Partien des laufenden Jahres nicht zur Verfügung stehen.

Kastner und Brooks verletzten sich im PENNY DEL-Heimspiel am Sonntag gegen die Nürnberg Ice Tigers (3:1). Beide Stürmer werden voraussichtlich fünf bis sechs Wochen ausfallen. Verteidiger Sinn steht dem Team für rund drei bis vier Wochen nicht zur Verfügung.

Neben Kastner, Brooks und Sinn muss Münchens Trainer Oliver David auch weiterhin auf die Stürmer Tobias Rieder und Markus Eisenschmid sowie auf Nationaltorhüter Mathias Niederberger verzichten.
Aufgrund der angespannten Personalsituation hat die sportliche Leitung entschieden, zwei Spieler aus der Red Bull Eishockey Akademie in den Profikader zu berufen. Ab sofort gehören der 18-jährige Verteidiger Moritz Warnecke und der 20-jährige Stürmer Vadim Schreiner zum Aufgebot der Red Bulls.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Die aktuelle Verletztenmisere stellt uns vor Herausforderungen. Gott sei Dank leistet unsere medizinische Abteilung hervorragende Arbeit, um die angeschlagenen Spieler schnellstmöglich und nachhaltig wieder in den Spielbetrieb zurückzubringen. Positiv ist, dass sich unsere konsequente Nachwuchsarbeit erneut auszahlt. Mit Moritz und Vadim erhalten zwei junge Spieler die Chance, erste DEL-Erfahrung zu sammeln. Mit der Unterstützung unserer erfahrenen, arrivierten Spieler und getragen von unseren großartigen Heimfans werden sie sicherlich einen guten Start bei ihren ersten DEL-Einsätzen haben.“

Kastner absolvierte in der laufenden Saison bislang alle 28 DEL-Spiele für die Red Bulls und verbuchte dabei sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Assists). Der 32-Jährige steht seit Beginn seiner DEL-Karriere in München unter Vertrag und ist mit 565 Einsätzen Rekordspieler des Clubs. Brooks kommt in dieser Spielzeit in 27 Partien auf 23 Scorerpunkte (sieben Tore, 16 Assists) und ist aktuell zweitbester Punktesammler des Teams. Der 29-jährige Kanadier trägt seit der Saison 2024/25 das Trikot der Münchner und absolvierte bislang 60 DEL-Spiele. Sinn wechselte zu Saisonbeginn von Red Bull Salzburg, mit denen er 2025 die Meisterschaft gewann, nach München.

Previous post U16- und U18-Frauen gehen mit positiven Erkenntnissen aus den Dezembermaßnahmen

