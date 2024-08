MÃ¼nchen: Junger Verteidiger startet in sein erstes Jahr im Herrenbereich der Luchse

München. (PM Luchse) Die sportliche Leitung des Münchner EK freut sich sehr, euch den zweiten Neuluchs für die Saison 2024/25 präsentieren zu können. Verteidiger...

München. (PM Luchse) Die sportliche Leitung des Münchner EK freut sich sehr, euch den zweiten Neuluchs für die Saison 2024/25 präsentieren zu können.

Verteidiger Henri Höhn schließt sich den Landeshauptstädtern an und geht im kommenden Winter mit dem Luchsrudel aufs Eis.

Sein Leben lang war Henri bisher bei einem Verein gemeldet, nämlich beim SC Bietigheim-Bissingen. In seinem Geburtsort lernte er das Eislaufen und spielte für alle Nachwuchsmannschaften der Young Steelers. Während seiner Zeit im Ellental sammelte er dabei einiges an hochklassiger Eishockeyerfahrung. Mit der Bietigheimer U16-Mannschaft spielte er in der Schüler-Bundesliga, und mit dem U18-Team der Young Steelers trat er in der DNL2 und DNL3 an. Seine beste Spielzeit in der Ege-Trans-Arena absolvierte der gelernte Verteidiger in der Saison 2019/20. Dort konnte er in 30 DNL3-Spielen ein Tor und neun Vorlagen für sich verbuchen und trug somit wesentlich zu einer soliden Saison seines Heimatvereins bei. Nach der Saison 2020/21, die pandemiebedingt nach wenigen Spielen abgebrochen wurde, nahm Henri jedoch Abschied vom Ellental. Durch sein Studium verschlug es ihn in die bayrische Landeshauptstadt München, wo er eine dreijährige Pause vom Eissport einlegte.

Im vergangenen Winter nahm er im Rahmen eines Hochschulsportkurses seine Schlittschuhe wieder vom Nagel. Dort machte sich Eiszeit für Eiszeit der Gedanke breit, dem Puck wieder im ambitionierteren und sportlich anspruchsvolleren Rahmen des Ligenspielbetriebs nachzujagen. Auf der Suche nach einem Münchner Verein, der ihm dieses Comeback ermöglicht, kam Henri schnell auf den Münchner EK. Dort nahm der Verteidiger an den letzten Eiseinheiten der Saison 2023/24 als Gastspieler teil und konnte sowohl seine zukünftigen Mannschaftskameraden als auch Coach Markus Kiefl schnell von sich überzeugen. Schnell war klar, dass der junge Verteidiger im kommenden Winter sein erstes Jahr im Herrenbereich beim MEK absolvieren wird.

Mit Henri können sich die Zuschauer im Luchsbau auf einen mannschaftsdienlich agierenden, bestens ausgebildeten Abwehrspieler freuen. Der gelernte Verteidiger geht keinem Zweikampf aus dem Weg, hält die eigene blaue Linie und gibt in jeder Sekunde auf dem Eis 110% Einsatz. Der Neuluchs aus Bietigheim hat sich zusammen mit seinen neuen Mitspielern intensiv auf den kommenden Winter vorbereitet und brennt schon auf seinen ersten Einsatz in schwarz-gelb. Auch die sportliche Leitung des MEK freut sich schon sehr auf das Debüt ihres neuesten Luchses und ist davon überzeugt, dass er zum sportlichen Erfolg der Mannschaft beitragen wird.