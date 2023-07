München findet „Ersatz“ für Zach Redmond: Calder-Cup-Sieger wechselt zu den Red Bulls

München. (PM Red Bulls) Der deutsche Meister EHC Red Bull München hat auf die Vertragsauflösung mit Verteidiger Zach Redmond reagiert und den schwedischen Abwehrspieler...

München. (PM Red Bulls) Der deutsche Meister EHC Red Bull München hat auf die Vertragsauflösung mit Verteidiger Zach Redmond reagiert und den schwedischen Abwehrspieler Adam Almquist verpflichtet.

Der 32-Jährige spielte zuletzt für den EV Zug in der schweizerischen National League (NL).

Anfang Juli einigten sich Redmond und die sportliche Leitung der Red Bulls in bestem Einvernehmen auf eine vorzeitige Beendigung des noch gültigen Kontrakts. Auf der Suche nach einem neuen Verteidiger sind die Münchner mit der Verpflichtung von Almquist nur zwei Wochen später fündig geworden. Der Linksschütze gewann im Laufe seiner Profikarriere mit dem HV71 Jönköping 2010 und 2017 zweimal die schwedische Meisterschaft und holte 2013 mit den Grand Rapids Griffins den Calder-Cup in der nordamerikanischen American Hockey League (AHL). Auch in der Schweiz war Almquist erfolgreich, mit dem SC Bern feierte er 2019 den Gewinn der schweizerischen Meisterschaft.

Toni Söderholm, Trainer Red Bull München: „Mit Adam bekommen wir einen erfahrenen und intelligenten Verteidiger. Er strahlt im Spiel große Ruhe aus und ist in der Lage, das Geschehen auf dem Eis sehr gut zu lesen. Durch sein gutes Passspiel hat er zudem große Stärken im Spielaufbau. Mit seiner Verpflichtung haben wir noch mehr Möglichkeiten, unsere Spielideen umzusetzen. Wir sind froh, ihn in unserem Kader zu wissen.“

Adam Almquist: „Ich bin sehr froh über meinen Wechsel zu Red Bull München. Ich habe viel Gutes über den Club, die Fans und die Stadt gehört. Ich freue mich, künftig für ein Team mit solch einer Erfolgsgeschichte auflaufen zu dürfen.“

Ausgebildet wurde Almquist von seinem Heimatclub HV71 Jönköping. 2009 wurde er in der siebten Runde von der NHL-Organisation der Detroit Red Wings gedraftet, für die er zwei Partien in der National Hockey League (NHL) absolvierte. Den Großteil seiner Laufbahn in Nordamerika verbrachte der 1,81 Meter große Schwede beim Farmteam der Red Wings, den Grand Rapids Griffins. 2014 zog es Almquist wieder zurück nach Europa, wo er in den vergangenen Jahren für mehrere Teams aus der KHL, SHL und NL spielte. Zuletzt stand er beim EV Zug unter Vertrag, nun wechselt Almquist erstmals in die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) zum EHC Red Bull München. Für die Red Bulls wird er zukünftig mit der Nummer 5 auflaufen.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2023/24

Torhüter (3): Daniel Allavena, Christopher Kolarz, Mathias Niederberger.

Verteidiger (8): Konrad Abeltshauser, Adam Almquist (AL), Dominik Bittner, Jonathon Blum (AL), Maximilian Daubner, Sten Fischer, Ryan McKiernan (AL), Andrew MacWilliam (AL).

Stürmer (17): Quirin Bader, Chris DeSousa (AL), Andreas Eder, Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Patrick Hager, Nicolas Heigl, Thomas Heigl, Maximilian Kastner, Nicolas Krämmer, Julian Lutz, Austin Ortega (AL), Veit Oswald, Trevor Parkes (AL), Ben Smith (AL), Ben Street (AL), Filip Varejcka.

Adam Almquists Karriere in Zahlen

