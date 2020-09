MÃ¼nchen feiert Auftaktsieg in Bern – Doppelpack von Parkes

SCB – RBM 3:5 | Abeltshauser: „Für das erste Saisonspiel eine sehr gute Leistung“ Bern / München. (PM Red Bulls/SCB) Der EHC Red Bull...

SCB – RBM 3:5 | Abeltshauser: „Für das erste Saisonspiel eine sehr gute Leistung“

Bern / München. (PM Red Bulls/SCB) Der EHC Red Bull München ist erfolgreich in die neue Saison gestartet: 182 Tage nach dem letzten Meisterschaftsspiel gewann der dreimalige deutsche Meister den Test beim SC Bern mit 5:3 (1:1|1:1|3:1).

In der PostFinance-Arena erzielte Trevor Parkes den ersten und letzten Treffer der Red Bulls. Außerdem trugen sich Philip Gogulla, Jakob Mayenschein und Yasin Ehliz in die Torschützenliste ein.

Spielverlauf

Zwei Spieler gaben in Bern ihr Debüt für die Red Bulls: Zach Redmond verteidigte an der Seite von Yannic Seidenberg, Nicolas Appendino neben Konrad Abeltshauser. Redmond hatte in Überzahl eine der ersten Möglichkeiten, SCB-Torhüter Philip Wüthrich war aber zur Stelle (3. Minute). Wenig später drängte Bern in einem 5-gegen-3-Powerplay auf die Führung: Ramon Untersander schoss den Puck an den Pfosten (6.), die weiteren Abschlüsse parierte Daniel Fießinger im Münchner Tor. In der elften Minute konterten die Red Bulls dann traumhaft: Redmond spielte auf Maximilian Kastner, der legte quer auf Parkes und der Torjäger erzielte aus kurzer Distanz den ersten Treffer der neuen Saison. Bern wurde gegen Ende des Drittels stärker und glich durch Jeremi Gerber aus (18.).

Auch im Mittelabschnitt spielten beide Teams aggressiv und schnörkellos. Nachdem Gogulla bei einem Konter im letzten Moment entscheidend gestört wurde (22.), erspielte sich Bern leichte Vorteile, doch Fießinger stand immer richtig. Dann schlugen die Red Bulls zum zweiten Mal zu: Derek Roy leitete den Puck in der neutralen Zone weiter zu Gogulla, der alleine aufs Tor zulief und ins rechte Kreuzeck traf. Nach 30 Minuten übernahm Kevin Reich den Platz im Münchner Tor. Wenig später brachte Simon Moser den SCB zurück ins Spiel (32.). Es blieb ein Spiel auf Augenhöhe, weitere Tore fielen vor der zweiten Pause aber nicht.

Für den ersten Höhepunkt im Schlussabschnitt sorgten die Gäste: Frank Mauer setzte sich auf der rechten Seite durch, legte quer auf Mayenschein und der schloss zum 3:2 ab (43.). Münchens Defensive stand weiterhin gut. Und wenn etwas auf Reichs Tor durchkam, so wie Calle Anderssons Schlagschuss in der 47. Minute, reagierte der Goalie stark. In der 56. Minute blockte Ehliz einen Schuss von der blauen Linie, überlief die Defensive der Schweizer und traf zum 4:2 – und brachte die Red Bulls dem Sieg deutlich näher. Eine Minute vor dem Ende stellte Parkes per Empty-Net-Treffer auf 5:3. Der Schlusspunkt gehörte dem jedoch dem Heimteam: Eine Sekunde vor der Schlusssirene staubte Vincent Praplan zum 5:3-Endstand ab.

Das nächste Testspiel steht für den SCB am kommenden Donnerstag auf dem Programm. Im Rahmen des Berner Cups in Langenthal trifft das Team von Don Nachbaur auf den EHC Biel (Spielbeginn 19.30 Uhr). Die Partie ist per Livestream unter folgendem Link verfügbar: https://bernercup.cng-mobility.ch

Konrad Abeltshauser:

„Das Spiel war sehr laufintensiv. Wir waren frisch und haben gut dagegengehalten. Für das erste Saisonspiel war es eine sehr gute Leistung.“

Endergebnis

SC Bern gegen EHC Red Bull München 3:5 (1:1|1:1|1:3)

PostFinance-Arena. – Keine Zuschauer. –

SR Hebeisen, Piechaczek / Schlegel, Cattaneo. –

Strafen: Bern 3-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Bader/Check von hinten), München 6-mal 2 Minuten. ¬

Bemerkungen: Bern ohne Sciaroni (verletzt), Berger (krank), Burren und Henauer (überzählig).

Bern: Wüthrich; Untersander, Beat Gerber; Andersson, Blum; Thiry, Zryd; Colin Gerber; Rüfenacht, Heim, Bader; Pestoni, Jeffrey, Moser; Praplan, Brithén, Scherwey; Sopa, Neuenschwander, Jeremi Gerber; Sterchi.

München: Fiessinger (ab 31. Reich); Abeltshauser, Appendino; Redmond, Seidenberg; Quaas, Aulie; Ehliz, Roy, Gogulla; Parkes, Voakes, Bourque; Mauer, Kastner, Mayenschein; Lobach, Zitterbart.

Tore

0:1 | 10:43 | Trevor Parkes

1:1 | 17:26 | Jeremi Gerber

1:2 | 28:45 | Philip Gogulla

2:2 | 31:02 | Simon Moser

2:3 | 42:06 | Jakob Mayenschein

2:4 | 55:34 | Yasin Ehliz

2:5 | 59:00 | Trevor Parkes

3:5 | 59:59 | Vincent Praplan