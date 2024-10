München fassungslos: „Ich frage mich, wie wir das Spiel aus der Hand geben konnten“ – Köln stürzt Bremerhaven in den Abwärtsstrudel

Bonn. (PM MagentaSport) Die DEL-Konferenz am 12. Spieltag bietet knappe Siege und klare Worte. Köln ist wieder auf Kurs, gewinnt mit 2:0 in Bremerhaven...

Bonn. (PM MagentaSport) Die DEL-Konferenz am 12. Spieltag bietet knappe Siege und klare Worte. Köln ist wieder auf Kurs, gewinnt mit 2:0 in Bremerhaven und rückt auf Platz 5 vor.

„Defensiv war das unser bisher bestes Spiel der Saison,“ lobt Torschütze Justin Schütz die geschlossene Mannschaftsleistung. Bremerhaven dagegen steckt mitten in einer Krise: „Das war nicht unser bestes Spiel,“ resümiert ein enttäuschter Jan Urbas. München hingegen verspielt eine komfortable 3:0-Führung bei Schwenningen und verliert im Penaltyschießen. Markus Eisenschmid kann es kaum fassen: „Ich frage mich auch, wie wir das Spiel noch aus der Hand geben konnten.“ Alexander Karachun von den Wild Wings kontert optimistisch: „Nach dem 0:3 war der Geist nicht gebrochen.

Wir haben alle dran geglaubt und mit der Spannung gespielt.“

Nürnberg holt im Kellerduell einen knappen 2:1-Sieg gegen Wolfsburg und verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Leon Hungerecker lobt die mannschaftliche Geschlossenheit: „Die Jungs haben viel geblockt, da hatte ich nicht so viel zu tun.“ Wolfsburgs Fabio Pfohl sieht die Ursache in den „Kleinigkeiten“, an denen seine Mannschaft noch arbeiten muss.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen aus der PENNY DEL am Freitag übersendet durch MagentaSport.

Am Samstag geht es mit dem 13. Spieltag in der PENNY DEL weiter: Ab 19.45 Uhr treffen die Eisbären Berlin auf die Düsseldorfer EG – live bei MagentaSport.

Pinguins Bremerhaven – Kölner Haie 0:2

Köln gewinnt in Bremerhaven und es geht für die Haie in die richtige Richtung. 2 der letzten 3 Spielen gingen somit an die Kölner, die in der Tabelle auf den 4. Platz vorrücken. Bremerhaven steckt derweil in einer kleinen Ergebnis-Krise. 4 der letzten 5 Ligaspielen ging verloren.

Justin Schütz, Köln: „Defensiv war das unser bisher bestes Spiel in der Saison oder vielleicht sogar insgesamt. Die Torhüter waren auf beiden Seiten überragend. Es hätte auch 5:4 ausgehen können. (…) Wir haben in der Saison eine Zeit lang gutes Eishockey gespielt, haben geführt und uns dann ausgeruht. Da haben wir nicht das Hockey gespielt, was wir wollen und können. Da haben wir sehr intensiv darüber geredet. Die letzten Wochen wollten wir konzentriert über 60 Minuten spielen. Das hat jetzt sehr gut geklappt.“

Jan Urbas, Bremerhaven: „Köln ist ein sehr gutes Team und sie haben in der Defensive sehr gut gespielt. Das war nicht unser bestes Spiel. Wir haben nicht die nötigen Anstrengungen in das Spiel gesteckt. Das passiert manchmal. Am Sonntag werden wir ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Schwenninger Wild Wings – EHC Red Bull München 4:3 SO

Der EHC verspielt eine 3:0-Führung. Schwenningen gibt sich nicht auf und schießt in den letzten 2 Minuten noch den Ausgleich. Im Penaltyschießen haben die Wild Wings dann die besseren Nerven. Von 9 Schützen trifft lediglich ein Münchner. Bei Schwenningen sind es immerhin 2.

Markus Eisenschmid, München: „Ich frage mich auch, wie wir das Spiel noch aus der Hand geben konnten. Das darf uns nicht passieren. Wir hatten bis 10 Minuten vor Schluss alles im Griff. Wir müssen uns von Gegentoren erholen und Führungen verteidigen. Das war nicht das 1. Mal. Ich weiß nicht, ob verunsichert das richtige Wort ist. Wir kriegen 1, 2 und am Ende auch noch 3 Gegentore.“

Alexander Karachun, Schwenningen: „Nach dem 0:3 war der Geist nicht gebrochen. Denn wir sind hier durch solche Zeiten gegangen, da müssen wir irgendwann die Kurve kriegen. Jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben alle dran geglaubt und mit der Spannung gespielt. Wir brauchen einen gewissen Standard, wenn wir Spiele gewinnen wollen. Wir hatten ein gutes Spiel bis auf die individuellen Fehler. Wir kämpfen, das ist hier unsere Festung und so haben wir es geschafft.“

Grizzlys Wolfsburg – Nürnberg Ice Tigers 1:2

Nürnberg verschafft sich im Tabellenkeller etwas Luft und gewinnt knapp gegen Wolfsburg. Die Grizzlys hingegen kassieren die 3. Pleite in Folge und rutschen in der Tabelle auf den 7. Platz ab.

Leon Hungerecker, Nürnberg: „Wir haben eine solide Auswärtspartie gezeigt. Wir wussten, dass wir mit Wolfsburg einen harten Gegner haben. Unser Gameplan war, die Verteidigung unter Druck zu setzen. Das hat funktioniert. Wir haben die Dinger gemacht. Die Jungs haben viel geblockt, da hatte ich nicht so viel zu tun.“

Fabio Pfohl, Wolfsburg: „Es lag an Kleinigkeiten. Wir haben die letzten Spiele ziemlich gut gespielt. Wir waren jetzt nicht connected. Wir lernen draus. Müssen wir auch als Mannschaft. Dann kommen wir noch stärker zurück.“

Iserlohn Roosters – Adler Mannheim 3:4 n.P.

Die Adler gewinnen bei den Roosters nach einem 0:2-Rückstand mit 4:3 nach Penaltyschießen und holen sich den zweiten Sieg in Folge. Iserlohn bleibt damit weiter auf Platz 13 mit 11 Punkten, während die Adler Mannheim auf Platz 4 mit 20 Punkten klettern.

Noel Saffran, Spieler der Iserlohn Roosters: „Ich denke, dass Mannheim am Schluss einfach ein bisschen effizienter war als wir. Ich werde meine zwei Großchancen in den nächsten Tagen analysieren, schauen, was da falsch gelaufen ist, und dann liegt der Fokus auf Sonntag, um die drei Punkte zu holen. Die Fans hier sind unfassbar.”

Matthias Plachta, Torschütze der Adler Mannheim: „Ich denke, die Stimmung war heute super, es macht riesigen Spaß, bei so einer Atmosphäre zu spielen. Iserlohn hat dieses Jahr eine gute Mannschaft, sie haben echt gut gespielt, aber wir haben uns gut zurückgekämpft und die zwei Punkte auch verdient. Alle sind froh, dass Felix wieder da ist. Er hat heute nach der Pause ein sensationelles Spiel gemacht, alle drei Penalties gehalten und war eindeutig der Matchwinner.“

Statistik

Tore: 1:0 (6:20) Troock (Dietz/Burke), 2:0 (18:23) Osburn (Burke/Gersich), 2:1 (27:32) Plachta (Esposito/Reichel), 2:2 (38:40) Gilmour (Plachta/Esposito) 3:2 (46:33) Ziegler (Jentzsch/Virtanen), 3:3 (52:50) Szwarz (Hännikäinen/Fohrler), 3:4 (65:00) Esposito PEN

Strafminuten: 4 – 4

Zuschauer: 4849

Schiedsrichter: Anderson, Iwert

Iserlohn: Jenike – Osburn, Huss; Ugbekile, Labrie; Jobke, Dietz; Rutkowski – Ziegler, Jentzsch, Virtanen; Boland, Cornel, Dal Colle; Troock, Gersich, Burke; Broda, Nieleck, Saffran.

Mannheim: Brückmann – Fohrler, Kälble; Gawanke, Cicek; Gilmour, Jokipakka; Pilu – Proske, Loibl, Kühnhackl; Hännikäinen, Szwarz, Heim; Reichel, Esposito, Plachta; Fischbuch, Michaelis, Bennet.

Löwen Frankfurt – Straubing Tigers 2:5

Straubing gewinnt mit 3:1 bei den Löwen Frankfurt und feiert damit den 2. Auswärtssieg in Folge. Die Löwen kommen aus dem Abwärtstrend nicht heraus und verlieren das 5. Spiel in Folge. Straubing befindet sich mit 11 Punkten auf Platz 12, während die Löwen immer mehr den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verlieren und mit 16 Punkten auf Platz 9 stehen.

Kevin Maginot, Spieler der Löwen Frankfurt: „Das 2:1 fällt zu einem total beschissenen Zeitpunkt für uns, 1,2 Sekunden vor Ende des Drittels. Wir kriegen die Dinger einfach nicht rein. Es ist immer schwierig zu sagen, wie zufrieden man ist, wenn man am Ende trotzdem verliert. Nach vier Niederlagen in Folge würde mir ein Sieg deutlich besser gefallen als die meiste Eiszeit oder die beste persönliche Statistik.“

Danjo Leonhardt, Torschütze der Straubing Tigers: „Ich glaube, wir haben hier über drei Drittel ein solides Auswärtsspiel gespielt. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren, ich bin sehr zufrieden, mit drei Punkten nach Hause zu gehen. Ich glaube, wir haben uns jetzt gefunden; wir arbeiten Spielzüge heraus, die wir uns im Training erarbeiten, und die funktionieren auch anscheinend. Ich glaube, jetzt kommt alles so ein bisschen – der Knoten ist geplatzt.“

