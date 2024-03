MÃ¼de Roosters bieten MÃ¼nchen einen groÃŸen Kampf, unterliegen aber mit 1:3 – Fans verleihen ihrem Team RÃ¼ckenwind fÃ¼r das Match in Frankfurt

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel am Freitagabend gegen den EHC Red Bull München mit 1:3 verloren. Es ist sicherlich nicht alltäglich,...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel am Freitagabend gegen den EHC Red Bull München mit 1:3 verloren.

Es ist sicherlich nicht alltäglich, aber trotz der Niederlage feierten die 4967 Zuschauer in der ausverkauften Eissporthalle ihr Team, um den Spielern noch ein wenig Rückenwind für das schwere Auswärtsspiel am Sonntag in Frankfurt zu verleihen. Aufgrund der Niederlage der Augsburger Panther in Bremerhaven bleibt die Situation im Tabellenkeller unverändert. Mit einem Sieg aus den letzten beiden Spielen würden die Roosters den noch vor zwei Monaten kaum für möglich gehaltenen Klassenerhalt doch noch schaffen können. In trockenen Tüchern ist aber Stand heute noch gar nichts. Aber der Reihe nach.

Starkes Iserlohner Powerplay, aber dann übernimmt München die Regie

Die Gäste aus München kassierten im Anfangsdrittel bereits nach 112 Sekunden die erste Strafe gegen Varejcka. Iserlohns präsentierte sich bärenstark im Powerplay, generierte Großchancen durch Boland und Cornel, fand aber nicht den Weg zum Führungstreffer. Wieder vollzählig setzte Varejcka (6.) ein erstes Ausrufezeichen in Richtung Iserlohner Tor. Keeper Jenike war aber hellwach. Das galt auch für das erste Überzahlspiel der Gäste (Strafe Ugbekile; 13.), als der Iserlohner Torsteher mehrere Schüsse stark parierte. Johansson (16.) scheiterte ebenfalls für die Red Bulls mit einem Schlenzer von der blauen Linie. Iserlohn kämpfte verbissen um jede Scheibe, musste aber trotzdem einen Gegentreffer hinnehmen. Ehliz´ langer Pass an den rechten Pfosten wurde von Ortega stark zum 0:1 (18.) verarbeitet.

Ugbekiles Gewaltschuss und Ritchies Ausscheiden prägen das zweite Drittel

Die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt ließen zu Beginn des zweiten Drittels Scheibe und Gegner geschickt laufen. Lancaster (24.) stellte mit einem platzierten Schuss Iserlohns Keeper einmal mehr vor eine Herausforderung. Nur allmählich bauten die Roosters wieder mehr Druck auf. Während Johanssons Strafe (26.) verpasste Cornel noch den Ausgleich, aber Ugbekiles Schlagschuss schlug für Münchens Goalie Allavena kaum haltbar zum 1:1 ein. Kämpferisch, aber auch hektischer und mit vielen harten Zweikämpfen setzten beide Teams das Match fort. Nicht mehr dabei war nach dem Powerbreak Stürmer Nick Ritchie, der sein sicherlich bislang schwächstes Spiel für die Roosters bis dahin abgeliefert hatte. Offiziell war der Ex-NHL Stürmer schon angeschlagen ins Spiel gegangen und musste zur Mitte des Spiels passen. Nach einem vermeintlichen Foul im Münchner Drittel an Boland setzten die Roten Bullen zum Gegenzug an. Lancaster brachte seine Farben (33.) erneut in Führung. Iserlohn zeigte sich aber wenig beeindruckt, warf weiterhin seine ganze Kampfkraft gegen sehr präsente Münchner in die Waagschale. Zieglers Vorstoß (38.) klärte Allavena in letzter Instanz. Somit ging es mit der knappen Münchner Führung in die zweite Pause.

Kalte Dusche nach 58 Sekunden

Im Schlussdrittel waren gerade einmal 58 Sekunden gespielt, als Lancaster aus spitzem Winkel zum 1:3 für München traf. Eine kalte Dusche für die Gastgeber, die sich den Start in den letzten Abschnitt sicherlich ganz anders vorgestellt hatten. Schiemenz (44.) verpasste mit einer guten Schusschance den Anschlusstreffer. In Überzahl (Strafe Varejcka, 45.) konnten sich die Roosters keine Chance herausspielen, zu präsent agierten die Münchner. Gormley kassierte die nächste Strafe gegen Iserlohn und die Gäste verpassten mehrfach den vierten Treffer. Den erzielte Ortega (42.), aber sein Tor fand wegen Torraumabseits keine Anerkennung. Blums Hinausstellung eröffnete den Hausherren die nächste Powerplaychance, die aber erneut ungenutzt verstrich. Iserlohns Headcoach Doug Shedden nahm 3:37 Minuten vor dem Ende seine Auszeit und opferte direkt Goalie Jenike für den sechsten Mann bei Bully im Münchner Drittel. So richtig festsetzen konnten sich die Roosters im Münchner Drittel aber kaum. Zieglers Strafe 90 Sekunden vor dem Ende dämpfte die Hoffnung obendrein. In Überzahl spielten die Bayern ihr Pensum souverän herunter und nahmen somit am Ende mit 1:3 auch drei verdiente Punkte mit auf die Heimreise.

München im Viertelfinale, Iserlohn hat noch zwei Entscheidungsspiele

Durch die Neiderlage des Tabellenletzten Augsburg in Bremerhaven bleibt die Situation für die Roosters unverändert. Mit einem Sieg aus den letzten beiden Spielen nach regulärer Spielzeit hätten sie sich aller Abstiegssorgen entledigt. München machte mit dem Sieg in Iserlohn das Viertelfinale klar.

Am Sonntag geht es für Iserlohn in Frankfurt weiter, München empfängt Berlin. Am letzten Hauptrunden-Spieltag haben die Roosters gegen Schwenningen Heimrecht und München erwartet Iserlohns direkten Konkurrenten Augsburg zum Derby.

Stimmen zum Spiel









Maximilian Kastner (Stürmer München): „Ein verdienter Sieg für uns. Wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft und haben im letzten Drittel sehr gut gespielt. Es macht Spaß, in der hitzigen Atmosphäre in Iserlohn zu spielen. Jetzt wollen wir das Heimrecht mit Platz vier oder drei und schieben weiter an.“

Statistik

Tore: 0:1 (17:40) Ortega (Ehliz), 1:1 (26:28) Ugbekile (Dal Colle/Boland) 5-4PP, 1:2 (32:29) Lancaster, 1:3 (40:58) Lancaster (Hager),

Strafen: 8 – 10

Schüsse: 38 – 50

Schiedsrichter: Rohatsch, Gofman (Leemakers/Priebsch)

Zuschauer: 4967 (ausverkauft)

Iserlohn: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Thomas; Bender, Quaas; Elias – Dal Colle, Cornel, Boland; Ritchie, LeBlanc, Jentzsch; Schiemenz, Sebok, Ziegler; Broda, Jahnke, Rutkowski

München: Allavena – Abeltshauser, Lancaster; Johansson, Blum; MacWilliam, McKiernan – Ehliz, Kastner, Ortega; DeSousa, Hager, Varejcka; Eisenschmid, Krämmer, Parkes; Daubner, Heigl N., Heigl T.

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Red Bull Muenchen © by Sportfoto-Sale 2024 (Jan Brüggemann)