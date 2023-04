Mr. Playoff bleibt: Lukas Miculka eine weitere Saison beim Deggendorfer SC

Deggendorf. (PM DSC) Nach vier Abgängen und einer Vertragsverlängerung eines Verteidigers, kann der Deggendorfer SC am heutigen Donnerstag eine weitere Personalentscheidung bekanntgeben. Angreifer Lukas...

Deggendorf. (PM DSC) Nach vier Abgängen und einer Vertragsverlängerung eines Verteidigers, kann der Deggendorfer SC am heutigen Donnerstag eine weitere Personalentscheidung bekanntgeben.

Angreifer Lukas Miculka verbleibt für eine weitere Saison bei den Niederbayern.

Miculka, der in der zurückliegenden Spielzeit aufgrund einer schweren Verletzung zu lediglich 29 Spielen das DSC-Trikot überstreifen konnte, wusste vor allem in den Playoffs, vollends zu überzeugen. Dabei folgten auf 21 Einsätze in der Hauptrunde, bei denen der gebürtige Tscheche 14 Scorerpunkte verbuchen konnte, fünf Treffer und sechs Vorlagen in acht Playoff-Spielen.

Die Nummer 19 wird somit bereits in ihre dritte Spielzeit beim DSC gehen.

Er kam, sah und überzeugte: Antonin Dusek stürmt auch in der kommenden Saison für den DSC

Viele Fans des Deggendorfer SC staunten nicht schlecht, als der Sportliche Leiter des Deggendorfer SC, Thomas Greilinger, Anfang Dezember mit Antonin Dusek einen Kontingentspieler präsentierte, der in Deutschland ein völlig unbeschriebenes Blatt war.

Der routinierte Center, der seine Karriere größtenteils in den höchsten tschechischen Ligen verbrachte, kam mit der Empfehlung von 565 Extra-Liga an die Trat und zeigte schnell, warum er über einen so langen Zeitraum auf so hohem Niveau Eishockey spielte. Durch seine enorme Übersicht, seiner tollen Technik und dem guten Stellungsspiel galt der mittlerweile 36-jährige Tscheche bei den Fans schnell als „Kopf“ des Deggendorfer Angriffsspiels.

Nun haben sich die Verantwortlichen des DSC dazu entschlossen, den Vertrag von Antonin Dusek um eine weitere Spielzeit zu verlängern. Um seine Qualitäten weiß vor allem auch Thomas Greilinger: „Antonin ist erst im Laufe der Saison zur Mannschaft gestoßen und hat sich nahtlos eingefügt. Durch seine Erfahrung und Klasse macht er das gesamte Team besser und schwerer auszurechnen. In meinen Augen ist er einer der besten und komplettesten Center der Oberliga, wodurch wir ihn unbedingt weiter in unseren Reihen haben wollten.“

Verlängerungsmarathon geht weiter: Valentin Lehner weiterhin DSC-Torhüter

Nach Neuigkeiten in puncto Feldspielern, kann der Deggendorfer SC am heutigen Donnerstag außerdem eine Vertragsverlängerung auf der Torhüterposition verkünden. Mit U20-Keeper Valentin Lehner ist die zweite von drei Torhüterpositionen besetzt.

Lehner kam zur Saison 2022/23 von der U17 des EHC Straubing zum DSC und erreichte dort mit den Deggendorfern in der abgeschlossenen Spielzeit einen starken dritten Tabellenplatz. Außerdem diente Lehner als BackUp hinter Louis Eisenhut im U20-Team, welches letztendlich den Aufstieg in die DNL2 im Finale gegen Nürnberg nur knapp verpasste. Lehner soll nun – auch mit Unterstützung durch Timo Pielmeier – den nächsten Schritt nach vorne machen.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2023/24:

Tor: Timo Pielmeier, Valentin Lehner

Abwehr: Silvan Heiß, Kevin Lengle, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Marcel Pfänder

Angriff: Curtis Leinweber, Thomas Pielmeier, Julian Elsberger, Lukas Miculka, Petr Stloukal, René Röthke, Antonin Dusek

