Mr. Hammer bleibt ein Shark

Kempten. (PM ESC) Es war ein später Transfer im letzten Jahr und viele sprechen bei den Sharks seitdem vom besten Kontingentspieler seit es den Verein gibt.

Der 26jährige finnische Verteidiger Roni Rukajärvi wechselte erst im Dezember ins Allgäu nachdem er zuvor für Bayreuth in der DEL 2 aufgelaufen war. Und er hielt von Anfang an was er versprach, defensiv ist er eine Bank. Kaum ein Angreifer kommt an ihm vorbei, mit seiner Schnelligkeit, Zweikampfstärke und Spielintelligenz war er einer der Eckpfeiler des Kemptener Erfolges, gerade auch in der Aufstiegsrunde und den Playoffs. Er spielt kluge Aufbaupässe, hat eine Auge für seine Mitspieler und kurbelt so das Spiel von hinten an.

Und auch offensiv überzeugte er auf ganzer Linie, 29 Scorerpunkte aus 22 Spielen sind für einen Verteidiger ein Top Wert. Gefürchtet dabei vor allem seine harten und platzierten Schlagschüsse die ihm den Beinahmen Mr. Hammer einbrachten. Wenn er an der blauen Linie ausholt geht so mancher Verteidiger in Deckung und meistens schlägt der Puck dann auch im gegnerischen Gehäuse ein oder die Stürmerkollegen fälschen noch ab.

Er war ein absoluter Wunschspieler im Bayernligakonzept der Kemptener und entsprechend froh sind die Verantwortlichen über die Verlängerung des sympathischen Finnen, der auch bei den Fans einer der beliebtesten Spieler ist.