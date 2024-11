Moskitos verstÃ¤rken sich mit Routinier Daniel WeiÃŸ

Essen. (PM Moskitos) Daniel Weiß wird ab sofort für die Moskitos Essen in der Eishockey Oberliga-Nord aufs Eis gehen. Nach einer hockeyfreien Zeit von...

Essen. (PM Moskitos) Daniel Weiß wird ab sofort für die Moskitos Essen in der Eishockey Oberliga-Nord aufs Eis gehen.

Nach einer hockeyfreien Zeit von rund 8 Monaten, möchte der erfahrene Spieler wieder sein Talent unter Beweis stellen. „Ich wollte endlich wieder Eishockey spielen und die Gespräche mit dem Trainer waren sehr positiv. Außerdem habe ich nur Gutes vom Standort Essen gehört“, sagt Daniel Weiß zu seinem Einsatz bei den Moskitos Essen. Bereits an diesem Wochenende, bei den Partien gegen die Saale Bulls in Halle und beim Derby gegen die Herne Miners am Sonntag, ist der neue Mittelstürmer spielberechtigt und steht im Kader der Essener.

Trainer Danny Albrecht über den neuen Mittelstürmer: „Daniel ist genau der Spieler, der Center, den wir gesucht haben. Er ist ein sehr erfahrener Spieler und hat bereits 16 Jahre in der DEL gespielt. Er ist stark am Bully und ein sehr guter Net-Front Spieler im Power Play sowie ein Center, der beim Gegner unter die Haut geht. Zudem ist er auch jemand, der sich nicht zu schade ist, die Schüsse zu blocken und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Wir wissen aber auch, dass er aufgrund keiner Spielpraxis in dieser Saison noch ein paar Tage Zeit braucht, um an seine volle Leistung zu kommen. Wir freuen uns jedoch, dass er sich für die Moskitos entschieden hat.“

Der 34-Jährige wurde mit den Eisbären Berlin vier Mal Meister der DEL und gewann auch die European Trophy Championship (heute Champions Hockey-League). Daniel bringt somit eine langjährige Erfahrung mit und wird seine Hockey-Skills nun für die Moskitos Essen einsetzen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV