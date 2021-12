Moskitos Essen verlieren Derby gegen Herne Miners klar!

Essen. (PM Moskitos) Eine verdiente 1:5-Niederlage im Derby gegen den Herner EV kassierten die Moskitos am Sonntagabend. Die ersten zehn Minuten fanden die Essener...

Essen. (PM Moskitos) Eine verdiente 1:5-Niederlage im Derby gegen den Herner EV kassierten die Moskitos am Sonntagabend.

Die ersten zehn Minuten fanden die Essener nicht ins Spiel. Herne führte schnell durch zwei Treffer von Ackers (4.) und Tegkaev (8.). Auch in der Folge kontrollierten die Gäste das Spiel und die Hausherren kamen nur zu wenigen Torchancen im ersten Abschnitt. Im zweiten Drittel wurden die Moskitos stärker und erspielten sich einige Torchancen, wie ein Lattentreffer von Saccomani.

So blieb es bei einem Zwei-Tore Rückstand nach dem Mittelabschnitt. Im letzten Durchgang erzielte Wilenius dann das 0:3, Fominych traf in Überzahl zum 0:4, ehe Bruijsten mit einem Bauerntrick den einzigen Essener Treffer zum 1:4 markieren konnte. Kurz vor dem Ende ging Goalie Hegmann vom Eis und ein sechster Feldspieler kam. Liesegang setzte mit einem Treffer ins leere Essener Gehäuse zum 1:5 den Schlusspunkt hinter das zweite Meisterschaftsderby der Saison.

Am kommenden Wochenende treten die Moskitos zunächst bei den Hannover Scorpions an (Freitag, 20:00 Uhr), bevor die Essener das niederländische Team der Tilburg Trappers am Sonntag am Westbahnhof begrüßen werden (18:30 Uhr).

Spielabsage Hammer Eisbären – Moskitos Essen

Das Spiel gegen die Hammer Eisbären (Freitag, 10. Dezember) wurde aufgrund positiver Corona-Fälle im Hammer Team abgesagt. Hierzu widersprechen die Moskitos Essen ausdrücklich der Berichterstattung des WA (Westfälischer Anzeiger). Die Moskitos Essen waren zu jeder Zeit gesprächsbereit und hätten, nach entsprechenden Nachweisen, einer Verlegung sofort zugestimmt. Die Sicherheit und Gesundheit aller hat für den Verein oberste Priorität und die Moskitos Essen sind sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Ein Gespräch zwischen den Vereinsverantwortlichen, wie im entsprechenden Bericht geschildert, hat es nie gegeben. Den betroffenen Spielern wünscht der Verein eine rasche Genesung.