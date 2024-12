Moskitos Essen erarbeiten sich drei Punkte in Duisburg â€“ 4:3 gegen die FÃ¼chse

Duisburg. (MR) Ein enges und umkämpftes Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Am Ende die Moskitos mit dem Lucky Punch, und Duisburg schaffte den Ausgleich nicht mehr.

Zu ungewohnter Zeit am Samstag Mittag begrüßten die Füchse Duisburg die Moskitos aus Essen sowie eine gut gefüllte Halle. In diesem Ruhrderby schenkten sich die beiden Teams nichts, die bisher in dieser Saison jeweils eine Partie hatten für sich entscheiden können, Zügig ging es nach Puckgewinn immer wieder nach vorn. Die Moskitos (von Seiten des Duisburger Stadionsprechers liebevoll „Mücken aus Mülheim-Ost“ genannt) nahmen zu viele Strafen im Startabschnitt, doch die Füchse konnten hier noch keinen Nutzen ziehen. Pontus Wernerson Libäck wurde im Gesicht getroffen, bekam aber keinen Call. Er konnte später mit „Käfig“ weiterspielen. Und ansonsten war bei den Goalies am jeweiligen Ende des Eises Endstation.

Essen wollte den Sieg mehr

Womöglich noch mehr Fahrt nahm das Spiel im Mitteldrittel auf, es wurde nickeliger, die Stimmung aufgeheizter. Ein Powerplay gegen Duisburgs David Lebek nutzten die Gäste postwendend (24.). Und weiter ging es immer wieder mit Strafzeiten, und zur Spielmitte konnten dann auch die Hausherren eine Überzahl nutzen. Auch hier hatte es seit dem Pfiff nur wenige Sekunden gedauert. Als kurze Zeit später Essens Lennart Otten aus spitzem Winkel auf das Tor geschossen hatte, kam Michael Fomin mit einer sehr dummen Aktion und streckte den Gegner hinter dem Tor nieder. Nach Videostudium entschieden die Unparteiischen auf eine 5-Min.-Strafe gegen Duisburg. Zwar gesellte sich auch wieder ein Moskito dazu auf die Bank, aber während dieser 5 Minuten ebenfalls Fuchs Manuel Neumann. Ende vom Lied: den Füchsen blieben fast zwei Minuten in doppelter Unterzahl! Doch es blieb beim unentschiedenen 1:1 zum zweiten Seitenwechsel.

Den Schlussabschnitt begannen die Gäste druckvoller und konnten sich über weite Strecken im Angriffsdrittel festsetzen. Die Füchse kamen zu vereinzelten Nadelstichen. Zur Drittelmitte hatte sich der Druck ausgezahlt, die Moskitos stochen zum zweiten Male zu. Anschließend kamen aber auch die Gastgeber wieder zu Möglichkeiten. Beide Teams blieben in diesem Abschnitt auch von der Strafbank weg, was sicherlich dem Spielfluss zugute kam. Gute drei Minuten vor dem Ende nahm Duisburg die Auszeit und anschließend den Goalie vom Eis. Linus Wernerson Libäck versuchte sich mit zwei Schüssen, dann wurde die Scheibe befreit und schließlich ins verwaiste Tor gestolpert (58.). Für die Füchse der falsche Fingerzeig, und prompt nutzte Sandis Zolmanis die Unordnung, um für seine Farben auf 4:1 zu stellen. Doch kaum hatten die Füchse das Bully gewonnen, da setzte sich Nardo Nagtzaam erfolgreich durch – 2:4 aus Sicht des EVD. Matthias Bittner verließ nochmals seinen Kasten, und diesmal klappte es mit dem Extra-Angreifer. Der Treffer von Martin Schymainski zum 3:4 war dann aber letztlich zu spät, denn es blieben nur noch 17 Sekunden, in denen nichts mehr passierte. Die vielen mitgereisten Fans der Moskitos feierten noch lange ihre Mannschaft.

Für die Füchse geht es am Montag in Halle weiter, während Essen die Hammer Eisbären zuhause empfängt.

Es spielten:

EVD – 31 Matthias Bittner – 72 Nicklas Mannes, 47 Carl Konze – 8 Pontus Wernerson Libäck, 76 Edwin Schitz, 9 Linus Wernerson Libäck; 33 Manuel Neumann, 23 David Lebek – 71 Niclas Focks, 10 Nardo Nagtzaam, 11 Miro-Pekka Saarelainen; 44 Matthias Pape, 24 Dennis Mensch – 88 Martin Schymainski, 22 Jannis Kälble, 68 Michael Fomin; 5 Jona Dannöhl – 28 Brooklyn Beckers, 82 Adam Zoweil, 16 Wladislav Kronhardt

ESS – 1 Justus Roth – 13 Fabio Frick, 10 Leon Fern – 91 Elvijs Biezais, 9 Sandis Zolmanis, 66 Ralf Rinke; 77 Edmunds Augstkalns, 11 Lars Stelzmann – 19 Enrico Saccomani, 57 Daniel Weiß, 14 Maximilian Braun; 48 Lukas Mannes, 33 Niklas Hane – 42 Alexej Dmitriew, 24 Nicolas Cornett, 74 Lukas Valasek; 6 Lennart Otten



Die Tore erzielten:

0:1 (23:18) Biezais (Rinke, Augstkalns) PP1

1:1 (30:50) Schitz (L. Wernerson Libäck, P. Wernerson Libäck) PP1

1:2 (49:26) Saccomani (Frick, Rinke)

1:3 (57:51) Weiß (Saccomani, Fern) EN

1:4 (58:31) Zolmanis (Augstkalns)

2:4 (58:47) Nagtzaam (Pape, L. Wernerson Libäck)

3:4 (59:43) Schymainski (Fomin, Schitz) EA



Schiedsrichter: Eugen Schmidt, Robert Ruhnau (Jan Deckert, Martin Berg)

Strafen: EVD – 17 Min.; ESS – 14 Min.



Zuschauer: 2503