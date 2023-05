Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat sich die Dienste von Nationalspieler Moritz Wirth gesichert. Der Verteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Wirth ging...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat sich die Dienste von Nationalspieler Moritz Wirth gesichert.

Der Verteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Wirth ging in der abgelaufenen Spielzeit für die Fischtown Pinguins aufs Eis, erzielte dabei in 53 Einsätzen acht Punkte (ein Tor, sieben Vorlagen).

Sportdirektor Niki Mondt: “Wir freuen uns sehr, dass Moritz Wirth sich für uns entschieden hat und mindestens die kommenden zwei Jahre das DEG-Trikot tragen wird. Moritz hat vergangene Saison in Bremerhaven bereits bewiesen, wie viel Verantwortung und Eiszeit er trotz seines noch jungen Alters schon übernehmen kann und passt mit seinem Ehrgeiz und Willen super in unsere Mannschaft.”

Moritz Wirth: “Ich freue mich wahnsinnig auf die Organisation, die Stadt und die Menschen in Düsseldorf. Die Spiele gegen die DEG haben immer einen Riesenspaß gemacht, der PSD BANK DOME ist für mich einer der schönsten Arenen der Liga. Sportlich möchte ich bei der DEG den nächsten Schritt gehen und mich weiterentwickeln. Ich freue mich sehr auf die Jungs, das wird eine tolle Zeit!”

Über Moritz Wirth

Moritz Wirth wurde am 10. Juni 1999 in Frankfurt am Main geboren. Seine ersten Berührungspunkte mit dem Eishockeysport hatte der Linksschütze beim EHC 80 Nürnberg und später bei der U16 des EV Regensburg. 2013 wechselte er ins Nachbarland Österreich, ging dort unter anderem für drei Jahre an der RB Hockey Academy. Zur Saison 2017/18 entschied sich Wirth für ein Engagement in Nordamerika, lief für die Boston Jr. Bandits und im folgenden Jahr für die Minnesota Magicians auf. 2019/20 ging es zurück nach Deutschland. Er absolvierte zunächst ein paar Spiele im Dress der Nürnberg Ice Tigers (5) sowie deren DEL2-Kooperationspartner Bayreuth Tigers (4), wechselte dann aber innerhalb der Saison zu den Adler Mannheim. Für diesen Club sowie seinem DEL2-Kooperationspartner Heilbronner Falken ging er für den Rest der Saison und bis zum Abschluss der Spielzeit 2021/22 – insgesamt drei Jahre – aufs Eis. In dieser Zeit absolvierte er 87 Einsätze (acht Punkte) für die Mannheimer sowie 41 Partien (neun Punkte) für die Falken. Im Anschluss folgte der Wechsel zu den Fischtown Pinguins. Auch international sammelte der Verteidiger bereits Erfahrung, durchlief die U-Mannschaften des DEB, wurde in diesem Frühjahr erstmals für das A-Nationalteam nominiert und war bei zwei Phasen der WM-Vorbereitung dabei. Moritz Wirth ist 1,88 m groß und wiegt 91 kg. Er wird bei der DEG mit der Nummer 55 auflaufen.

Herzlich willkommen, Moritz!



