Moritz Seider zu Gast im ZDF-Sportstudio am Samstagabend

München. (PM DEB) Moritz Seider ist am Samstag, den 3. Mai 2025, im „das aktuelle Sportstudio“ im ZDF zu Gast und wird über die laufende Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden berichten.

Am Sonntag bestreitet die DEB-Auswahl das abschließende Länderspiel vor der Abreise zum WM-Spielort Herning. Gegner ist die Mannschaft der USA, Spielbeginn im PSD BANK DOME Düsseldorf ist um 17 Uhr. Am Montagmorgen reist Moritz Seider gemeinsam mit seinen Teamkollegen nach Dänemark, um sich vor Ort auf den WM-Start vorzubereiten. Das erste WM-Spiel steht für die deutsche Mannschaft am Samstag, den 10. Mai, auf dem Programm. Gegner ist Ungarn (16:20 Uhr). Einen Tag später geht es gegen Kasachstan (16:20 Uhr).

Die Sportstudio-Sendung wird um 23:30 Uhr im TV ausgestrahlt und ist per Livestream ab 22:30 Uhr über www.zdf.de zu sehen. Moderatorin der Sendung ist Katrin Müller-Hohenstein.

