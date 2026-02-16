Moritz Seider: „Wir müssen wieder zurück zu unserem einfachen Spiel“ – Die Stimmen zur Niederlage gegen die USA

Mailand. (PM DEB) Die Männer-Eishockeymannschaft hat im abschließenden Gruppenspiel bei den Olympischen Winterspielen gegen die USA eine Niederlage hinnehmen müssen.

Vor 11.497 Zuschauern in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena lautete der Endstand aus deutscher Sicht 1:5. Torschütze für das Männer-Team war Tim Stützle.

Torschützen Team GER: Tim Stützle (52.).

Schüsse: USA 37 – Deutschland 24.

Strafminuten: USA 6 – Deutschland 4.

Starting Goalie: Maximilian Franzreb.

Kapitäne: Leon Draisaitl (C), Moritz Seider (A), Tim Stützle (A).

Zuschauer: 11.497.

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Amerikaner haben heute sehr gut gespielt. Trotzdem waren wir im ersten Drittel absolut ebenbürtig – das waren wahrscheinlich unsere besten 20 Minuten im ganzen Turnier. Danach hat man gemerkt, dass die USA im zweiten Drittel nochmal einen Gang hochgeschaltet haben. Wir haben mit der Scheibe ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht optimal waren, und dadurch standen wir dauerhaft unter Druck. Im letzten Drittel sind wir wieder zu einer einfacheren Spielweise zurückgekehrt: Scheiben tief, schneller in der Bewegung – so, wie wir es uns vorgenommen hatten. Was wir definitiv aus dieser Partie mitnehmen, ist das gute erste Drittel – das ist der Standard, mit dem wir auch gegen Frankreich auftreten wollen.“

Assistenzkapitän Moritz Seider: „Wir hatten ein sehr starkes erstes Drittel, zumindest bis auf die letzten achteinhalb Sekunden. Aber ich würde nicht sagen, dass das der Knackpunkt war. Im zweiten Drittel sind wir einfach von unserer Struktur weggegangen, das hat man deutlich gesehen. Ob es Müdigkeit war oder Unkonzentriertheit, weiß ich nicht, aber positiv war wieder einmal unser Start. Das zieht sich durch das ganze Turnier: Sobald der Puck fällt, sind wir direkt da. Dann hatten wir aber ein paar einfache, unnötige Scheibenverluste. Da hat man gemerkt, dass wir es teilweise mit der Brechstange erzwingen wollten. Wir müssen wieder zurück zu unserem einfachen Spiel: Scheiben tief, hinter die Verteidiger, Wechsel für Wechsel das Richtige tun. Dann kommen die Chancen automatisch, weil die Amerikaner und auch kommende Gegner irgendwann frustriert werden.“

Stürmer Marc Michaelis: „Wir hatten ein wirklich gutes erstes Drittel. Kurz vor der Pause das Gegentor zu kassieren, war unglücklich. Im zweiten Drittel haben wir den Amerikanern dann einfach zu viele Chancen gegeben und lagen folgerichtig 0:3 zurück. Im letzten Drittel kamen wir gut raus, wir wollten nochmal unser Bestes geben – aber die Amerikaner sind eine starke Mannschaft. Sobald wir ihnen etwas Raum gegeben haben, wurde es sofort ausgenutzt. Am Ende war das Ergebnis leider eindeutig, was sehr frustrierend ist. Doch wir müssen den Kopf nun hochnehmen und uns intensiv auf den nächsten Gegner in der Qualifikationsrunde vorbereiten.“

Spielplan und Ergebnisse Olympia 2026

12.02.2026 | Deutschland – Dänemark 3:1 (1:1; 2:0; 0:0)

14.02.2026 | Deutschland – Lettland 3:4 (2:1; 0:1; 1:2)

15.02.2026 | USA – Deutschland 5:1 (1:0, 2:0; 2:1)

17.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Frankreich (Qualifikationsrunde)

