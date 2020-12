Moritz Schug verlÃ¤sst die Eispiraten

Tryout-Vertrag mit Verteidiger wird nicht verlängert Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Moritz Schug gehen ab sofort getrennte Wege. Die Verantwortlichen der Westsachsen...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Moritz Schug gehen ab sofort getrennte Wege.

Die Verantwortlichen der Westsachsen haben sich dazu entschieden, den zum Dezember auslaufenden Tryout-Vertrag mit dem Verteidiger, welcher zuletzt auch oftmals im Sturm zum Einsatz kam, nicht zu verlängern.

Moritz Schug, welcher vor dieser Saison von den Saale Bulls Halle aus der Oberliga Nord nach Crimmitschau kam, absolvierte in der aktuellen DEL2-Saison sieben Partien für die Eispiraten, in welchen er allerdings punktlos blieb. Teammanager Ronny Bauer begründete die Personalentscheidung mit dem Alter von Moritz Schug, der das begrenzte Kontingent an Ü-24-Akteuren belastet. Nur 15 Feldspieler, die älter als 24 Jahre sind, dürfen eingesetzt werden. „Sportlich und menschlich hat es ausgezeichnet gepasst. Moritz Schug ist ein Opfer der Altersbegrenzung“, so Bauer.