Moritz Schug bleibt bei den Saale Bulls

Halle. (PM Saale Bulls) Mit einem Tor, dem Siegtreffer im Auswärtsderby gegen Leipzig, und 18 Vorlagen war Moritz Schug nach seiner Rückkehr an die Saale punktbester Defender der abgelaufenen Saison – trotz zehn verpasster Pflichtspiele.

Der Verteidiger kam im vergangenen Sommer, nach errungener Oberliga-Meisterschaft mit den Blue Devils Weiden und im Gepäck die Erfahrung aus 72 DEL2-Einsätzen sowie 262 Drittliga-Partien (121 Zähler, 37 Tore), nach Halle, wo der gebürtige Starnberger nach 2019/20 seine zweite Saison im Bulls-Trikot absolvierte.

An deren Ende finden sich nun in Summe 80 Pflichtspiel-Partien für Halle mit sieben Toren (drei in Überzahl, einer zum Sieg) und 45 Beihilfen (fünf im Powerplay, zwei in Unterzahl). In der kommenden Spielzeit 2024/25 bietet sich dem 27-jährige Rechtsschützen die Chance, die 100-Spiele-Marke für den MEC durchbrechen – Verein und Verteidiger einigten sich auf die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr, sodass Schug in sein insgesamt drittes Jahr an der Saale geht.

Mit dem Verbleib der halleschen Nummer 60 umfasst der Bulls-Kader für die kommende Saison aktuell 16 unter Vertrag stehende Spieler, darunter zwei Torhüter und mit Schug sieben Verteidiger – weitere Personalien werden in den kommenden Wochen folgen. Der MEC Halle 04 freut sich, Moritz Schug ab Herbst wieder im Bulls-Trikot zu sehen und wünscht dem Defender eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit 2024/25. (Jy)