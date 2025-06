Moritz Raab bleibt in Selb und hat ein klares Ziel

Selb. (PM Wölfe) Moritz Raab bleibt bei den Selber Wölfen und geht somit in seine dritte Saison am Vorwerk.

Der gebürtige Mannheimer möchte beim Neuaufbau mit anpacken und spricht offen über seine Gefühle nach dem bitteren Abstieg, sowie seine Ziele und Motivation für die anstehende Oberliga Saison.

Offene Worte über den Abstieg

„Der Abstieg war für mich persönlich der größte Misserfolg meiner bisherigen Laufbahn. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. Es war eine sehr harte Zeit, sowohl emotional als auch sportlich. Für die kommende Saison ist mein klares Ziel, alles reinzuhauen, um gemeinsam mit dem Team alles dafür zu tun, den Verein und den Standort so schnell wie möglich wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört.“ Mit diesem Statement unterstreicht Moritz Raab, wie sehr er dem Selber Eishockey inzwischen verbunden ist und mit welchem Ehrgeiz er sich auf die neue Saison vorbereitet. Auch Geschäftsführer Sven Gerike hebt die Qualitäten von Moritz Raab nochmals hervor und welchen Wert der 24-jährige inzwischen für die Organisation hat.

„Von den Grundlagen bringt er alles mit, was wir in unserer Defensive gerne sehen wollen. Zusätzlich hat er sich mit seiner leidenschaftlichen Art in den vergangenen beiden Jahren in die Herzen der Fans gespielt. Für ihn ist die letzte Saison genauso wenig zufriedenstellend gelaufen, wie für die gesamte Organisation. Jetzt freuen wir uns verkünden zu können, dass wir den Neuanfang in der Oberliga gemeinsam bestreiten werden und Moritz Raab weiterhin ein Teil unseres Rudels sein wird. So wie auch andere Verpflichtungen in seiner Altersklasse, wird er dabei zeigen, dass er den Schritt vom jungen Talent zum Stammspieler und Leistungsträger gehen kann.“

Sommervorbereitung in der Heimat

„Meine Vorbereitung auf die neue Saison läuft wirklich gut. Ich habe hier auch Veränderungen vorgenommen in Form eines neuen Trainingsplans, welcher mir dabei hilft, an meinen Schwächen zu arbeiten und meine Stärken weiter auszubauen. Ich bin motiviert und gebe jeden Tag mein Bestes, um optimal vorbereitet zu sein.

Den Sommer verbringe ich in Mannheim bei meiner Familie, welche mir zusätzlich viel Kraft und Unterstützung gibt.“

Botschaft an die Fans

Auch an die Fans richtet Moritz Raab noch ein paar Worte, welche ebenfalls unterstreichen, wie sehr sich unser Verteidiger auf die anstehende Saison freut und darauf, in der NETZSCH Arena wieder vor den lautesten Fans der Liga zu spielen: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison wieder vor unseren Fans auf dem Eis zu stehen. Sie sind ein wichtiger Teil des Vereins und ihre Unterstützung bedeutet uns Spielern enorm viel. Ich werde in jedem Spiel nicht weniger als 110% aufs Eis bringen, um meinen Anteil zu leisten, dass wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison haben werden.“

