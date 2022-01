Moritz Elias und Roman Zap verstÃ¤rken den Falkenkader

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken sind nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben die Nachwuchs-Talente Moritz Elias und Roman Zap lizenziert. Die...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken sind nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben die Nachwuchs-Talente Moritz Elias und Roman Zap lizenziert.

Die beiden Angreifer werden aller Voraussicht nach heute Abend bereits ihr erstes Spiel im Falkentrikot absolvieren, wenn die Unterländer bei den Eispiraten Crimmitschau zu Gast sein werden.

Moritz Elias durchlief die Nachwuchsabteilung der Jungadler Mannheim und wechselt aus der kanadischen WHL (Western Hockey League) zu den Falken. Der 17-jährige Linksschütze kann bereits 16 DEL-Spiele vorweisen, als er in der vergangenen Saison für die Nürnberg Ice Tigers in der PENNY DEL aktiv war. Vor der laufenden Saison wechselte Elias zu den Saskatoon Blades (WHL), wo er 28 Spiele bestritt und hierbei 8 Scorerpunkte (2 Tore / 6 Vorlagen) erzielen konnte. Moritz Elias: „Ich bin froh wieder zurück in Deutschland zu sein, für die Falken zu stürmen und das Team im letzten Drittel der Saison zu unterstützen.“

Angreifer Roman Zap steht normalerweise für die Jungadler Mannheim in der DNL auf dem Eis. Der gebürtige Straubinger konnte in der laufenden Saison bereits 33 Scorerpunkte erzielen und lief in seiner noch jungen Karriere bereits 26 mal für die deutsche Nationalmannschaft im Juniorenbereich auf.

Roman Zap: „Ich freue mich sehr darauf den Falken zu helfen. Für mich persönlich ist das der erste Schritt ins Profitum, den ich gerne nutzen würde, um mich von meiner besten Seite zu zeigen.“

Falken Head Coach Jason Morgan: „Ich hatte bereits die Gelegenheit Moritz Elias zu beobachten, bevor er in die kanadischen Juniorliga gewechselt ist. Er ist ein hochqualifizierter Stürmer mit guter Sicht und Spielmacherfähigkeiten. Ich bin gespannt, ihn bei seinem ersten Spiel für die Heilbronner Falken heute Abend zu verfolgen.

Für Roman Zap wird es eine großartige Gelegenheit sein, sich im Profi-Eishockey zu präsentieren. Er spielt bislang eine gute DNL-Saison und wird heute Abend viel Eiszeit bekommen, um sein Können zu zeigen. Wir schätzen es sehr, dass er uns in der aktuellen Situation aushilft.“