Morgen Duell in Bruneck zwischen Bozen und Pustertal um den Alperia Cup

Bozen. (PM HCB) Zwischen den beiden ersten CHL-Begegnungen und den kommenden zwei steht für den HCB Südtirol Alperia noch eine freundschaftliche Begegnung auf dem Programm: morgen, 5. September, mit Spielbeginn um 19:45 Uhr, geht es in Intercable Arena von Bruneck zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem HC Pustertal in einem einzigen Spiel um den Sieg der fünften Auflage des Alperia Cup.

Auch wenn es sich um eine Freundschaftsbegegnung handelt, haben die Derbies zwischen den beiden Kontrahenten immer eine besondere Brisanz. Die Mannschaft aus dem Pustertal wurde im Laufe des Sommers an vielen Positionen neu besetzt und hat in den ersten Vorbereitungsspielen bereits gute Ansätze gezeigt: nach den beiden Auftaktsiegen gegen Iserlohn und Freiburg, folgten zwei knappe Niederlagen beim Vinschgau Cup gegen Ingolstadt und Nürnberg und eine Heimniederlage gegen Kloten. Die Auflage 2022 des Alperia Cup konnten die Pusterer für sich entscheiden: einem 4:3 Erfolg der Weißroten in der Intercable Arena folgte ein klarer 6:0 Sieg der Gelbschwarzen in der Sparkasse Arena; alle vier Derbies der ICE Hockey League hingegen konnten die Talferstädter für sich entscheiden.

Coach Niklas Sundblad steht der gesamte Kader mit Ausnahme des verletzten Kris Pietroniro zur Verfügung. Hinter einem eventuellen Einsatz von Josh Teves steht noch ein Fragezeichen: nach einem regelrechten Kalvarienberg für den Erhalt des Visums ist der kanadische Verteidiger gestern in Bozen eingetroffen und wird mit Sicherheit bei den zwei nächsten CHL-Begegnungen dabei sein. Die Foxes starten nämlich am Mittwoch vormittags Richtung Schweiz: am Donnerstag heißt der Gegner Geneve-Servette, am Samstag treten die Foxes in Nordirland gegen Belfast an.

Eintrittskarten für den Alperia Cup sind auf ticket.midaticket.it/Pustertal/Events verfügbar.

Dienstag, 5. September, um 19:45 Uhr – Intercable Arena, Bruneck – Alperia Cup

HC Pustertal vs HCB Südtirol Alperia

Alperia Cup – Siegerliste

2022 – HC Pustertal

2019 – HCB Südtirol Alperia

2018 – HCB Südtirol Alperia

2017 – HCB Südtirol Alperia

2016 – HCB Südtirol Alperia

