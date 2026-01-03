Moral bewiesen: Huskies besiegen Bad Nauheim nach 2:4-Rückstand

Kassel. (PM Huskies) Zum Jahresauftakt bot sich den Fans in der Probonio Arena mit dem dritten Hessenderby der Saison direkt ein echtes Highlight.

Die Huskies gingen durch Bartuli und Turgeon mit 2:0 in Führung, doch die Gäste drehten die Partie drittelübergreifend innerhalb von acht Minuten auf 2:4 aus Sicht der Nordhessen. Valenti und Garlent sorgten für den erneuten Ausgleich, Bodnarchuk für die erneute Führung und Benson schließlich mit dem 6:4 für die Entscheidung.

Der Beginn der Partie gestaltete sich ausgeglichen. Zunächst prüfte Kaiser Maurer im Huskie-Gehäuse (3.), dann die Top-Reihe um Benson, Garlent und Daugavins auf der Gegenseite Becker (4.). In der 8. Spielminute waren es schließlich die Schlittenhunde, die in Führung gingen: Becker konnte einen Abschluss von Valenti nur mit dem Schoner prallen lassen, Bartuli nutzte die Gelegenheit zum Führungstreffer. Auch in den verbliebenen Minuten des Drittels waren die Nordhessen die überlegene Mannschaft, konnten sich aber keine Hochkaräter mehr herausspielen. Stattdessen kam Bengtsson für die Gäste noch in aussichtsreicher Position zum Abschluss, scheiterte aber an Maurer (19.).

Der erste Treffer im zweiten Drittel ließ nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute spielte Keck auf dem linken Flügel zwei Bad Nauheimer Verteidigern Knoten in die Füße, legte schließlich ab auf Turgeon, welcher von der rechten Seite keine Probleme hatte, zum 2:0 einzuschieben. Die Huskies verpassten es jedoch, in den folgenden Minuten den dritten Treffer nachzulegen. So verpasste Valenti vom rechten Flügel (26.) und Becker konnte Versuche von Keck stoppen (29., 35.). Aber auch die Gäste kamen zu Chancen, aber sowohl Volek (27.) als auch Koch (31.) konnten Maurer zunächst nicht überwinden. Das gelang jedoch Bengtsson in der 35. Minute mit einem Penaltyschuss zum 1:2-Anschlusstreffer. Und dabei sollte es nicht bleiben: Kurz vor Drittelende glichen die Roten Teufel durch Volek aus (40.).

Der Start in den Schlussabschnitt hätte aus Sicht der Schlittenhunde kaum unglücklicher laufen können. Innerhalb von einer halben Minute gerieten die Hausherren durch zwei Slapstick-Gegentore (42.) mit 2:4 in Rückstand. Doch die Huskies bewiesen großartige Moral: Zunächst war es Valenti, der einen Rebound nach Schuss von Wilde zur ersten kleinen Antwort verwandeln konnte (45.), vier Minuten später war Garlent in Überzahl auf dem linken Flügel freigespielt und lieferte so den schnellen erneuten Ausgleich (48.). In der Folge beruhigte sich das Hessenderby wieder etwas, wobei die Schlittenhunde die offensiv aktivere Mannschaft blieben und sich schlussendlich auch noch belohnen sollten: In der 57. Minute bekam Bodnarchuk die Scheibe auf die Kelle, hatte etwas Platz, zielte und traf zum viel umjubelten 5:4-Führungstreffer. Die Wetterauer mussten also doch nochmal alles nach vorne werfen, kamen selbst aber nicht zum Erfolg. Stattdessen schnappte sich Benson die Scheibe, setzte zum Konter an, scheiterte eigentlich(!) an Becker, doch über Umwege landete der Puck dennoch im Tor der Gäste (60.).

Tore:

1:0 Bartuli (Valenti, Schütz – 8. Min.);

2:0 Turgeon (Keck, Daugavins – 22. Min.)

2:1 Bengtsson (PEN – 35. Min.);

2:2 Volek (Hickmott, Koch – 40. Min.)

2:3 Bengtsson (42. Min.);

2:4 Ribarik (Bires, Erk – 42. Min.)

3:4 Valenti (Wilde, Garlent – 45. Min.);

4:4 Garlent (PP – Valenti, Wilde – 49. Min.)

5:4 Bodnarchuk (Keck, Benson – 57. Min.);

6:4 Benson (60. Min.)

