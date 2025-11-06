Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Monatelange Verletzungspause für Sebastian Wraneschitz
Injury listVienna Capitals

Monatelange Verletzungspause für Sebastian Wraneschitz

6. November 20251 Mins read53
Sebastian Wraneschitz - © Leo Vymlatil
Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals müssen in den kommenden Monaten auf Torhüter Sebastian Wraneschitz verzichten.

Der 23-Jährige zog sich im ersten Drittel des Sonntagsspiels gegen den VSV eine schwere Unterkörperverletzung zu. Wraneschitz wurde am Dienstag bereits operiert, der Eingriff verlief erfolgreich.

Sebastian Wraneschitz legte einen glänzenden Start in die Saison 2025/26 der win2day ICE Hockey League hin. Der gebürtige Wiener kam in neun Ligaspielen zum Einsatz, steckte dabei nur 19 Gegentore ein und verzeichnete eine Fangquote von 92,34 Prozent. Unter allen Torhütern, die mehr als die Hälfte der Spiele ihrer Mannschaft bestritten, ist das der beste Wert der win2day ICE Hockey League.

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Es ist frustrierend, dass sich Sebastian, der in bestechender Form war, eine solch schwere Verletzung zuzog. Er hat mit seinen bisherigen Leistungen bewiesen, dass er einer der besten Torhüter Österreichs ist. Wir wünschen Sebastian, dass er sich von dieser Verletzung schnell erholt und uns bald wieder zur Verfügung stehen kann. Währenddessen arbeiten wir intensiv an Alternativen.“

Previous post TEV Miesbach vor zwei Topduellen gegen Peißenberg und Königsbrunn

