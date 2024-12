„MÃ¶chten in den zwei Spielen nochmals sehen, wie die Teamstruktur aussieht“ – Frauen-Nationalmannschaft mit Lehrgang und LÃ¤nderspielen gegen Norwegen

München. (PM DEB) In der kommenden Dezember-Woche trifft die Frauen-Nationalmannschaft zum abschließenden Lehrgang des Jahres 2024 im Bundesleitungszentrum in Füssen zusammen. Dabei stehen zwei...

Dabei stehen zwei Länderspiele gegen Norwegen auf der Agenda. Diese finden am Donnerstag, den 12. Dezember 2024 (17 Uhr) und Freitag, den 13. Dezember 2024 (11 Uhr) statt – Spielort ist ebenfalls Füssen. Beide Partien werden live auf RED+ übertragen, der Eintritt zu den Spielen ist frei.

Am kommenden Montag, den 9. Dezember 2024, kommt das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod zusammen. Im Vergleich zum Deutschland Cup in Landshut verstärken die Frauen-Nationalmannschaft diesmal Spielerinnen aus Übersee. Mit Nina Christof, Nina Jobst-Smith, Lilli und Luisa Welcke sowie Svenja Voigt rücken fünf College-Spielerinnen in den Kader. Aus der Profiliga PWHL reist Sandra Abstreiter an. Somit kann MacLeod auf eine komplette DEB-Auswahl zurückgreifen, um einen Gesamtüberblick vor dem Olympia-Qualifikationsturnier in Bremerhaven im kommenden Februar zu erhalten. Im Rahmen des Lehrgangs in Füssen stehen zahlreiche Trainingseinheiten, Team-Meetings und Team-Building-Inhalte auf dem Programm. Den Abschluss der Maßnahme stellen die beiden Länderspiele gegen Norwegen dar.

Tickets für die Olympia-Qualifikation in Bremerhaven gibt es im DEB-Ticketshop:

https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod zum Lehrgang: „Wir freuen uns auf die Maßnahme in Füssen, wo wir uns mit voller Mannschaftsstärke weiter auf das Olympia-Qualifikationsturnier vorbereiten können. Die Woche gibt uns die Möglichkeit, alle Spielerinnen zusammenzubringen, nochmals an der Teamstruktur und Taktik zu arbeiten und die Chemie bei den Defensiv- und Offensivreihen zu analysieren. Es ist auch für uns als Trainerteam mit dem weiteren Staff eine gute Gelegenheit, um noch offene Fragen zu klären und als Team gemeinsam weiter ein gutes Gefühl für das wichtige Turnier in Bremerhaven zu entwickeln.“

Auch zu den beiden Länderspielen gegen Norwegen hat sich Jeff MacLeod geäußert: „Es geht uns darum, einen guten Überblick über Spielerinnen und Reihenzusammenstellungen zu bekommen und sie final vor dem Turnier zu bewerten. Wir möchten die Spielerinnen in unterschiedlichen Spielphasen sehen – und wie sie miteinander harmonieren. Natürlich stehen auch die Special Teams im Fokus. Und wir möchten in den zwei Spielen gegen Norwegen nochmals sehen, wie die Teamstruktur aussieht, ob wir noch Dinge verändern müssen oder bereits veränderte Dinge funktionieren.“

Der Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft in Füssen (9. bis 13. Dezember 2024)

12.12.2024 | 17:00| Deutschland – Norwegen

13.12.2024 | 11:00| Deutschland – Norwegen

Beide Spiele werden live auf dem Streaming-Portal Red+ (www.red.sport) übertragen. Der Eintritt zu den beiden Länderspielen in Füssen ist frei.

Das Aufgebot

