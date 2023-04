„MÃ¶chte sich sich an unserem Standort in allen Facetten weiterentwickelnâ€œ – Tim Brunnhuber bleibt am Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Am heutigen Dienstag können die Straubing Tigers eine weitere Personalie für die Spielzeit 2023/24 bekanntgeben. Tim Brunnhuber steht auch in der...

Straubing. (PM Tigers) Am heutigen Dienstag können die Straubing Tigers eine weitere Personalie für die Spielzeit 2023/24 bekanntgeben.

Tim Brunnhuber steht auch in der kommenden Saison im Sturm des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs. Damit geht der Angreifer in seine fünfte Spielzeit am Pulverturm.

„Tim ist schon seit 2019 bei uns und hat sich hier super integriert. Wir können ihn flexibel einsetzen und er ist zudem auch in Unterzahl ein wesentlicher Faktor für uns geworden. Tim ist generell sehr engagiert und studiert gerade an der Uni Regensburg – auch das zeigt, dass er stets an sich arbeitet und sich an unserem Standort in allen Facetten weiterentwickeln möchte“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zur Weiterverpflichtung.

Der 24-jährige Stürmer erklärt selbst: „Ich habe mich die vergangenen Jahre großartig in Straubing eingelebt und bin daher froh, dass ich weiterhin ein Teil der Straubing Tigers sein darf. Es macht großen Spaß, mit dieser Mannschaft zu spielen und ich kann es schon kaum erwarten, bis es wieder losgeht.“

