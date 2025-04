Modellathlet kommt! Red Bull MÃ¼nchen nimmt Ingolstadt-KapitÃ¤n Wagner unter Vertrag

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat Fabio Wagner unter Vertrag genommen.

Der Kapitän von Ligakontrahent ERC Ingolstadt wird künftig für die Red Bulls auflaufen.

Der 29-jährige Verteidiger spielte seit 2014 für Ingolstadt. In seinen elf Jahren bei den Oberbayern kommt Wagner auf insgesamt 569 Spiele in der PENNY DEL. Hinzu kommen 24 Einsätze in der Champions Hockey League.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Defensivspezialist, der die Ingolstädter seit der Saison 2020/21 als Kapitän aufs Eis führte, alle 64 Ligapartien und kam dabei auf 14 Scorerpunkte (vier Tore | zehn Assists).

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Mit Fabio stößt ein absoluter Modellathlet in unser Team. Auf und neben dem Eis verkörpert er alles, was eine erfolgreiche Mannschaft braucht. Im Spiel, der Kabine und wenn es zur täglichen Arbeit geht, ist er ein Vorbild und Leader. Wir freuen uns sehr, dass Fabio sich für Red Bull München entschieden hat.“

Fabio Wagner: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Chance, mich noch einmal weiterzuentwickeln. Ich möchte mit defensiver Stabilität zum Mannschaftserfolg beitragen und gleichzeitig meine Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergeben.“

Wagner ist über sein Engagement in Ingolstadt hinaus schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Der 29-Jährige stand bei den vergangenen vier Weltmeisterschaften für Deutschland auf dem Eis und war zudem Teil des Olympiakaders 2022.

In München wird der Verteidiger künftig die Rückennummer 55 tragen.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (2): Mathias Niederberger, Simon Wolf

Verteidiger (6): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner, Les Lancaster, Ryan Murphy, Phillip Sinn, Fabio Wagner

Stürmer (14): Adam Brooks, Chris DeSousa, Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson, Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose, Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna, Tobias Rieder, Luis Schinko

