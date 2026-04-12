Mo Seider zur WM? Bundestrainer Harold Kreis: „Natürlich hätten wir ihn gern dabei“

Bonn. (PM MagentaSport) Am Rande des Halbfinals in Mannheim hat Bundestrainer Harold Kreis über den Kader der ersten WM-Vorbereitungsphase gesprochen (Donnerstag, ab 17.15 Uhr in Tschechien live & kostenlos).

Seider und Grubauer seien 2 NHL-Kandidaten, die demnächst dazustoßen könnten. Insbesondere Seider brauche aber noch Pause: „Er hat nicht nur Eiszeit, sondern spielt immer auch gegen die besten Spieler des Gegners. Wir werden sehen, wie sich Moritz entscheidet. Natürlich hätten wir ihn gerne dabei.“

Harold Kreis, Bundestrainer, in der Drittelpause, über die Zusammenstellung für den Kader für die erste Phase der WM-Vorbereitung: „Man wägt ab, wer zur Verfügung steht. Da sind einige Spieler dabei, wie Blank und Fischbuch, die seit Saisonende kein Spiel bestritten haben. Aber das Gespräch fand zeitig statt, dass sie sich bereithalten sollen. Dann haben wir nach dem Viertelfinale geschaut, wer sonst noch zur Verfügung steht. Ich glaube, wir haben eine gute Kombination aus Stürmern, die vielseitig sind, sowohl im Powerplay als auch in Unterzahl. Wir können da agieren, wir sind schnell, wir sind agil. Die Verteidigung, Leon Hüttl ist der einzige, der mehr Powerplay-Zeit hatte als die anderen. Aber wir werden da gut zurechtkommen. Die Mannschaft ist immer engagiert. Daher haben wir eine gute Balance zwischen Schnelligkeit, Spielansätzen und guter Defensive.“

…zu den Neulingen Samuel Dove-McFalls, Thomas Heigl, Johannes Krauß und Ryan Bettahar: „Herausheben möchte ich niemanden. Aber sowohl Samuel wie auch Thomas Heigl spielen beide bei Nürnberg eine sehr gute Saison. Man schaut natürlich ihre Punkte an. Aber das sind auch Spieler, die defensiv sehr gut stehen. Die riskieren nicht zu viel, sind immer auf der defensiven Seite. Das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man international spielen will. Betahar hat auch eine sehr starke Saison gehabt, eine stabile Saison. Und Krauß hat kämpferisch gut gespielt, gutes Tempo reingebracht, immer aggressiv im Forechecking. Wir sind überzeugt, dass er auch seinen Beitrag dazu leisten kann.“

…zu Alexander Karachun und Marcel Brandt, die nicht nominiert wurden: „Karachun, das stimmt. Der hat eine sehr gute Saison gespielt, auch in Schwenningen. Ich habe ihn diesmal nicht berücksichtigt. Ich bin diesmal auf eine gewisse Schnelligkeit gegangen. Nicht, dass er die Schnelligkeit nicht hat. Aber ich habe einfach eine andere Gewichtung. Für uns muss der Kader immer Top 6 spielen. Der Kader, den wir zusammengestellt haben, da können wir die Spieler in verschiedenen Positionen bewegen. Bei Brandt hatten wir nochmal telefoniert. Wir hatten länger miteinander telefoniert. Und er hat aus persönlichen Gründen abgesagt.“

…ob Moritz Seider dabei ist, der mit Detroit die NHL-Playoffs verpasst hat: „Ich weiß noch nichts. Dass Detroit die Playoffs nicht erreicht hat, wie auch Seattle, die Mannschaft von Grubi (Philipp Grubauer, d. Red.), die haben es auch nicht geschafft. Es ist auch zu früh, dass man jetzt mit Moritz spricht. Er hatte eine lange Saison. Ich habe heute einen Artikel von The Athletic gelesen, er war MVP seiner Mannschaft. Er hat nicht nur Eiszeit, sondern spielt immer auch gegen die besten Spieler des Gegners. Wir werden sehen, wie sich Moritz entscheidet. Natürlich hätten wir ihn gerne dabei.“

…zu seinem Coaching Staff aus Mitch O’Keefe, Heiko Vogler, Sebastian Buchwieser und Luca Endres: „Nach einer langen Saison, die die Trainer haben, sagen wir auch, dass wir ihnen eine Pause gönnen. Wir haben mit Mitch O’Keefe und Heiko (Vogler) zwei Trainer, die mich unterstützen. Mitch wird Powerplay und die Stürmer machen. Heiko wird wie in Wolfsburg auch, Verteidigung und Unterzahl machen. Sebastian Buchwieser, wir haben ihn dazugenommen, damit er die Erfahrung bei uns macht. Er macht Pre-Scout sehr, sehr hervorragend. Luca Endres ist auch bei der U20 als Goalie-Trainer und jemand, der die Videos anschaut. Jeder hat eine Aufgabe. Sie werden einen Beitrag dazu leisten. Wie lange, in wie vielen Phasen sie dabei sind, das werden wir sehen.“

…wie wichtig die WM im Olympia-Jahr ist: „Die WM ist immer wichtig für uns. Wir wollen bei unseren Nachbarn, den Eidgenossen in Zürich, eine sehr gute WM abliefern.“





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