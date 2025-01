Mittwoch: Die DEG empfängt Schwenningen

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG präsentiert sich derzeit in verbesserter Form.

In der Tabelle der vergangenen fünf Begegnungen belegt sie ligaweit mit neun Zählern Platz 4. In der Rangliste der vergangenen zehn Spiele steht sie mit 16 Punkten auf Rang 6. Diesen kleinen Rückenwind möchte die Mannschaft von Chefcoach Steven Reinprecht auch ins nächste Match mitnehmen: Am morgigen Mittwoch (29. Januar) empfängt sie im heimischen PSD BANK DOME die Schwenninger Wild Wings. Erstes Bully ist um 19.30 Uhr. Die DEG freut sich über jede Unterstützung im Abstiegskampf!

Der Rückblick: In den zurückliegenden beiden Heimspielen am Wochenende konnte die DEG vor mehr als 23.000 Fans insgesamt drei Punkte mitnehmen. Gegen die Kölner Haie setzte es eine 4:7-Heimnierderlage, gegen die Straubing Tigers gelang zwei Tage später ein wichtiger 3:2-Erfolg. Derzeit stehen die Rot-Gelben auf Tabellenplatz 12 mit sieben Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Augsburger Panther.

Der Kader: Der Sportlichen Leitung steht dasselbe Personal wie gegen Straubing zur Verfügung. Also auch Stürmer Brendan O’Donnell, der nach seiner großen Strafe gegen Straubing von der PENNY DEL lediglich zu einer Geldzahlung verurteilt worden ist. Im Kader fehlen dieselben Spieler wie zuletzt.

Der Gegner: Die Schwenninger Wild Wings stehen derzeit mit 59 Punkten auf einem guten 7. Tabellenplatz. Zuletzt gelang ein 6:4-Heimerfolg gegen Bremerhaven, davor ein 4:2-Auswärtssieg bei den Augsburger Panthern. In der Formtabelle liegen die wilden Schwäne sogar auf dem zweiten Tabellenplatz. Bester Scorer ist Tyson Spink mit 38 Punkten. Rückhalt im Tor ist noch immer der Schwede Joacim Eriksson. Von den bisherigen drei Saisonduellen konnte die DEG zwei gewinnen. Zuhause gelang im September ein 3:2 n-P.-Erfolg, auswärts im November ein 4:2-Sieg. Das jüngste Aufeinandertreffen gewann Schwenningen jedoch mit 4:2.

Der Ausblick: Am Wochenende stehen erneut zwei Begegnungen auf dem Spielplan. Am Freitag reisen die Düsseldorfer zu den Eisbären Berlin (31. Januar, 19:30 Uhr). Am Sonntag kommt Red Bull München in den PSD BANK DOME: Spielbeginn ist hier um 14:00 Uhr. Gegen München sammeln die Fans zudem Tierfutter für die Tiertafel Düsseldorf. Tickets für alle Heimspiele unter wwwdegtickets.de!

